نمايش 7 مستند در جشنواره نوزدهم فيلم كودك و نوجوان اصفهان

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، به نقل از روابط عمومي اين جشنواره آثار شركت كننده در اين بخش به اين شرح هستند :

آوات ( اميد راست بين) ؛ آقاي شوراي شهر ( جمشيد مجددي )؛ با تو حرف مي زنم و مي دانم كه صدايم را مي شنوي ( پريناز هاشمي )؛ باران ( بهزاد رسول زاده) ؛ ترانه گمشده ( مهتا نيلفروشان )؛ مسابقه نقاشي ( مهرداد فريد ) ؛ و ميترا ( شهريار پورسيديان ) .



نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان از تاريخ 12 تا 17 مهر ماه سال جاري در اصفهان برگزار مي شود.

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