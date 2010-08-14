جزئیات حضور خارجیان در ساخت مسکن مهر / مذاکره با سوئیس

جمشید نورصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص حضور شرکتهای خارجی در مسکن مهر افزود: البته شرکتهایی خارجی که برای ساخت مسکن مهر مذاکره داشته اند بیشتر از پنج شرکت بوده است اما فقط حضور این پنج شرکت با واگذاری زمین عملیاتی شد و این شرکتها در پرند و هشتگرد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکتها از 2 کشور ترکیه و کره به ایران آمده اند، تصریح کرد: هنوز در استانهای دیگر شرکتهای خارجی حضور ندارند اما در دوره جدید ساخت مسکن مهر احتمال مشارکت آنها بسیار زیاد است.

معاون وزیر مسکن در خصوص این ادعا که از کشورهای آمریکا و کانادا برای مشارکت در پروژه مسکن مهر درخواست بوده است، اظهار داشت: تاکنون از سوی این کشورها اعلام آمادگی نشده است اما امکان دارد برخی از شرکتهای ایرانی با شرکتهایی از این کشورها وارد مذاکره شده باشند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تفاهم نامه با برخی کشورهای اروپایی خبر داد و گفت: ایران با کشورهای ایتالیا، چین و مالزی تفاهم نامه هایی دارد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، ضمن آنکه در هفته جاری قرار ملاقاتی با یک شرکت سوئیسی برای مشارکت در این پروژه تعیین شده است.

نورصالحی افزود: شرکتهای ایرانی زیادی با شرکتهای اروپایی برای انتقال تکنولوژی و یا تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی قرارداد دارند که وزارت مسکن قراردادهایی با انتقال تکنولوژی را ترجیح می دهد تا زمینه اشتغالزایی و ورود دانش به کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه قرارداد وزارت مسکن با شرکتهای خارجی یکساله است، خاطر نشان کرد: ساخت پروژه های مسکن مهر توسط خارجی ها تا خرداد یا شهریور 1390 به پایان می رسد.

معاون وزیر مسکن در خصوص قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی توسط شرکتهای خارجی اظهار داشت: آنها نیز مانند شرکتهای ایرانی تا سقف 300 هزار تومان برای هر متراژ ساخت و ساز می کنند اما از برخی شرکتها امکانات بیشتری مانند آسانسور، سیستم اعلام اطفاء حریق ، کابینت کامل، کمد، کف پارکت و آیفون تصویری درخواست شده است که تا 50 هزار تومان قیمتها را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: حدود 15 درصد از واحدهای مسکن مهر یکخوابه ، 70 درصد 2 خوابه و حدود 15 تا 20 درصد از این واحدها 3 خوابه هستند و در واقع کمتر از 50 متر و بیش از 85 متر واحدی ساخته نمی شود.