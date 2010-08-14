در گفتگو با مهر عنوان شد: آخرین وضعیت سیمکارتهای ایرانسل/ ایرانسل خواستار مجوز تداوم فروش شد

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.

کرم پور صبح امروز در گفتگو با مهر توضیحاتی در زمینه تداوم فروش سیمکارتهای ایرانسل داده بود که به این طریق اظهارات خود را اصلاح کرد.