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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد: آخرین وضعیت سیمکارتهای ایرانسل/ ایرانسل خواستار مجوز تداوم فروش شد

در گفتگو با مهر عنوان شد: آخرین وضعیت سیمکارتهای ایرانسل/ ایرانسل خواستار مجوز تداوم فروش شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد توقف فروش سیمکارتهای اپراتور دوم تلفن همراه توضیحات جدیدی را مطرح کرد و گفت: ایرانسل برای ادامه فروش سیمکارتهای خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.

کرم پور صبح امروز در گفتگو با مهر توضیحاتی در زمینه تداوم فروش سیمکارتهای ایرانسل داده بود که به این طریق اظهارات خود را اصلاح کرد.

کد مطلب 1133110

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