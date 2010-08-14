  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۴

واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل/ اپراتور دوم تخلف نکرده است

واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل/ اپراتور دوم تخلف نکرده است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اخباری مبنی بر صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی این سازمان در تازه ترین اظهارات خود توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل را رد کرد و گفت: فروش سیمکارتهای اپراتور دوم ادامه می یابد.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فعالیت اپراتور ایرانسل و واگذاری سیمکارتهای این اپراتور با کد 0939 اظهار داشت: ایرانسل طبق قانون در حال فعالیت است و تاکنون تخلفی در فعالیتهای خود نداشته است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف ایرانسل در فروش سیمکارت ارائه نکرده است و این اپراتور می تواند کماکان سیمکارت واگذار کند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که اخیرا اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده بود.

کرم پور پیش از این در گفتگو با مهر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل را تکذیب و یا تایید نکرده اما اعلام کرده بود به زودی جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.
 
به گزارش مهر، آغاز واگذاری بسته 10 میلیونی سیمکارت های اپراتور ایرانسل با پیش شماره 0939  پس از بلوک های 0935 ، 0936 ، 0937 و 0938 سبب شد تا به دلیل عدم ارائه آمار شفاف عملکرد این اپراتور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مسئله مطرح شود که سقف واگذاری سیمکارت های این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.

کد مطلب 1133122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها