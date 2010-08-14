واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل/ اپراتور دوم تخلف نکرده است

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فعالیت اپراتور ایرانسل و واگذاری سیمکارتهای این اپراتور با کد 0939 اظهار داشت: ایرانسل طبق قانون در حال فعالیت است و تاکنون تخلفی در فعالیتهای خود نداشته است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف ایرانسل در فروش سیمکارت ارائه نکرده است و این اپراتور می تواند کماکان سیمکارت واگذار کند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که اخیرا اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده بود.

کرم پور پیش از این در گفتگو با مهر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل را تکذیب و یا تایید نکرده اما اعلام کرده بود به زودی جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.



به گزارش مهر، آغاز واگذاری بسته 10 میلیونی سیمکارت های اپراتور ایرانسل با پیش شماره 0939 پس از بلوک های 0935 ، 0936 ، 0937 و 0938 سبب شد تا به دلیل عدم ارائه آمار شفاف عملکرد این اپراتور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مسئله مطرح شود که سقف واگذاری سیمکارت های این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.