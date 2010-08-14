اپیزود اول از "رمان دریایی خرمشهر" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که "توپ، پاشنه، سمت، ساعت 2" نام دارد اپیزود نخست از مجموعه ‌ای سه اپیزودی در قالب داستان و درباره فعالیت ‌های نیروی دریایی در دوران جنگ تحمیلی است.

"سکان، سمت، میانه اروند" و "خرمشهر خرمشهر" نام دو اپیزود دیگر این مجموعه است که هر سه کتاب توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

زنوزی جلالی در دوران جنگ، افسر کمیسر دریایی ناوچه‌های 65 پایی خرمشهر بوده است. او در اولین ناوچه‌های پایگاه دریایی خرمشهر که در اروندرود با نیروهای عراقی درگیر شدند خدمت کرد و همین تجربه باعث شد پس از جنگ خاطرات خود را در قالب کتاب هایی در ژانر جنگ منتشر کند.

این نویسنده پس از گذشت سالها از واقعه خرمشهر داستان بلندی را با موضوع تلاش ‌های نیروی دریایی ارتش در دفاع از خرمشهر نوشت که در سه اپیزود و زیرمجموعه "رمان دریایی جنگ" منتشر شده است.

زنوزی در این باره می گوید: جنگ خرمشهر با شلیک نیروهای عراقی به ناوچه‌های ارتش ما شروع شد. من آنجا از نزدیک شاهد زحمات پرسنل نیروی دریایی ارتش، ناوبان‌یار، ناخدا، مهناوی و دیگر پرسنل این نیرو بوده‌ام به همین دلیل فکر کردم نوشتن این داستان بلند سه اپیزودی می‌تواند ادای دینی به زحمات و رشادت‌های این نیرو در آن دوران باشد.

وی ادامه می دهد: آن چه من را به نوشتن این داستان مجاب کرد، در وهله اول جای خالی واحد‌های شناور نیروهای نظامی در ادبیات دفاع مقدس‌ بود پس به فکر نوشتن داستانش افتادم چراکه من فضا و وقایع جنگ در خرمشهر را از نزدیک دیده بودم.

چاپ دوم کتاب "توپ، پاشنه، سمت، ساعت 2" به زودی در 60 صفحه، قطع خشتی، شمارگان 2500 نسخه به قیمت 1600 تومان عرضه خواهد شد.