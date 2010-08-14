"قانون" فصل الخطاب است/ رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه قانون مترو را که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است قانون نمی داند گفت: هر قانونی که مصوب شده باشد باید اجرا شود و رئیس جمهور در جایگاهی نیست که بگوید تشخیص می دهد این قانون درست است یا نه.

وی افزود: روال قانونی این است که در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت مسئول رسیدگی به اختلاف نظر است و اگر نظر مجمع بر تصویب یک قانون باشد آن طرح یا لایحه قانون می شود و علت اینکه رئیس جمهور می گویند قانون نیست را نمی دانم باید از ایشان سئوال شود تا ادله حقوقی خود را بیان کند.

نماینده تهران گفت: قانون مترو را رئیس مجلس ابلاغ کرده و باید اجرایی شود درغیر این صورت راه پیگیرد قانونی برای مجلس باز است. درست نیست دستگاههای اجرایی را بین دولت و ملجلس سرگردان کنیم و تحت فشار قرار دهیم.

سروری تصریح کرد: متاسفانه وضعیتی در خصوص اجرای قوانین به وجود آمده که وضعیت خوبی نیست.

دبیر مجمع نمایندگان تهران خاطرنشان کرد: ما در مجمع نمایندگان استان تهران جلساتی برای حل مشکل مترو و اجرای قانون آن داریم که بیشتر از این نمی توانم درباره آن توضیح دهم. امیدوارم در این جلسات و پیگیریهایی که داریم به نتایج مثبتی برسیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور درباره قوانین هر نظری می تواند داشته باشد اما قانون است که فصل الخطاب است. اینکه چه چیز قانون است و چه چیز قانون نیست از تکالیف رئیس جمهور نیست او صرفا مجری است و باید به وظیفه خود عمل کند.

سروری یادآور شد: اگر قرار باشد سخن رئیس جمهور درباه مصوبه مترو را بپذیریم یعنی این مشکل درباره تمام مصوبات مجمع صدق می کند و همه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل مواجه است در حالی که همه واقف هستیم که چنین نیست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: چه طور زمانی که مجمع تشخیص طبق خواست و نظر دولت نظر می دهد موافق نظراتش هستند و آن قانون قابل اجرا است اما دراین مورد چون نظر مخالفی دارند آن را قانون نمی دانند!

نماینده تهران گفت: نمی شود با قانون گزینشی و سلیقه ای برخورد کرد.

سروری در بیان اینکه مجلس در صورت اجرا نشدن قانون چه خواهد کرد افزود: موارد قانونی در این زمینه بسیار روشن است. در یک دوره زمانی اگر قانون تصویب شده از سوی مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ نشود رئیس مجلس خود آن قانون را ابلاغ می کند و برای دستگاههای اجرایی آن قانون لازم الاجراست.

وی ادامه داد: در صورتی که دستگاههای اجرایی استنکاف کنند موضوع مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.



سروری گفت: البته مجلس تلاش می کند تا موضوع به این مرحله نرسد چرا که این موضوع باعث می شود که پیام اختلاف و شکاف از سران به مردم منعکس شود، دشمن امیدوار و دوستان سرخورده شوند.



نماینده مردم تهران درخانه ملت با اشاره به قرار جلسه مشترک دولت و مجلس در ماه رمضان ابراز امیدواری کرد: در این نشست این موضوع نیز مورد آسیب شناسی قرار گیرد و رفع شود.



وی در پلاسخ به این سئوال که آیا مجلس در بعد نظارتی به خوبی عمل می کند اظهارداشت: نظارت به معنی دعوا کردن نیست و منافع کشور مقدم است و مجلس نمی خواهد تیر آخر را اول بزند.



نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: آنچه کشور و مقام معظم رهبری می خواهند این است که به سمت همگرایی و صمیمیت و اجرای متعادل پیش برویم.



وی معتقد است عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی تا کنون در کشور سابقه نداشته است و این یک اتفاق جدی است به همین دلیل نیاز به کار دارد.



سروری افزود: در صورت عدم اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی طبق قانون مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند اما انشالله به انجا نخواهد کشید.



وی افزود: در صورت اجرا نشدن قوانین راههای قانونی دیگری نیز هست که فعلا نمی خواهیم از طریق رسانه ها به این موارد بپردازیم.