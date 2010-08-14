30 میلیارد تومان صرف هزینه های فرهنگی استان ایلام می شود

علیرضا زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام 150 میلیارد تومان برای توسعه برنامه های فرهنگی به استان اختصاص یافته که این مبلغ باید ظرف مدت پنج سال و هر سال 30 میلیارد تومان هزینه شود .

وی اضافه کرد: دستگاههای فرهنگی استان باید برنامه های خود پیرامون امور فرهنگی و اجتماعی را ارائه و زمینه جذب این اعتبار را فراهم نمایند .

زرگوش گفت: از محل اعتبارات؛ مبالغ بسیار خوبی در اختیار تربیت بدنی و حوزه خواهران استان برای امور فرهنگی اختصاص یافته است.

زرگوش گفت: یک میلیارد ریال برای احداث و توسعه موزه "دا " و گنجینه دفاع مقدس استان اختصاص یافته است .