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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

30 میلیارد تومان صرف هزینه های فرهنگی استان ایلام می شود

30 میلیارد تومان صرف هزینه های فرهنگی استان ایلام می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری ایلام گفت: در سال جاری 30 میلیارد تومان برای امور فرهنگی ایلام اختصاص یافته است.

علیرضا زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام 150 میلیارد تومان برای توسعه برنامه های فرهنگی به استان اختصاص یافته که این مبلغ باید ظرف مدت پنج سال و هر سال 30 میلیارد تومان هزینه شود.

وی اضافه کرد: دستگاههای فرهنگی استان باید برنامه های خود پیرامون امور فرهنگی و اجتماعی را ارائه و زمینه جذب این اعتبار را فراهم نمایند.

زرگوش گفت: از محل اعتبارات؛ مبالغ بسیار خوبی در اختیار تربیت بدنی و حوزه خواهران استان برای امور فرهنگی اختصاص یافته است.

زرگوش گفت: یک میلیارد ریال برای احداث و توسعه موزه "دا " و گنجینه دفاع مقدس استان اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: برای تکمیل کتابخانه مرکزی ایلام مبلغ سه میلیارد ریال و برای اداره کتابخانه های استان مبلغ دو میلیارد ریال منظور شده است.

کد مطلب 1133144

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