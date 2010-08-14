تحقیق و پژوهش قبل از اجرای هر طرحی در ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری صبح شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی تولیدی استان اظهار داشت: دغدغه اصلی مدیران، اجرای منطقی و دقیق امورات استان است.

معاون برنامه ریزی استانداری همچنین اظهار داشت: اجرای پروژه و طرح های مختلف باید متناسب با وضعیت کلی منطقه و با در نظر گرفتن همه جوانب در دستور کار مدیران قرار گیرد .

وی ادامه داد: اصل تحقیق و پژوهش قبل از اجرای هر طرح و پروژه ای کاملاً ضروری بوده و تنها دراین صورت امکان به ثمر نشستن پروژه ها حاصل می شود.

عسگری در ادامه نظر گارگروه اقتصادی تولیدی استان را در اجرای طرح های مختلف مهم دانست و عنوان کرد: از آنجا که نظر کارشناسی اعضای کارگروه در اجرا و یا عدم اجرای طرح های مختلف کاملاً ضروری بوده لازم است اعضای کارگروه اقتصادی تولیدی استان بطور مرتب در جلسات و نشستهای کارگروه شرکت کنند .