4 کتاب جدید از زنده یاد ایوبی چاپ می شود/ شرحی بر عقل سرخ با صدای ایوبی

اعظم کیان افراز مدیر انتشارات افراز در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ 4 عنوان کتاب از نوشته های زنده یاد محمد ایوبی خبر داد و گفت: دو رمان با نام های "طیف باطل" و "با خلخال های طلایم خاکم کنید" و مجموعه داستان "هزارتوهای آدم های معمولی" از نوشته های اخیر زنده یاد ایوبی است که در حال آماده سازی آنها برای چاپ هستیم.

وی ادامه داد: همچنین "شرحی بر عقل سرخ سهروردی" از دیگر کارهای وی است که همراه با خوانش آن در قالب یک کتاب و لوح فشرده صوتی منتشر خواهیم کرد. این 4 اثر از جمله کتاب های ایوبی است که تاکنون منتشر نشده است و نشر افراز در نظر دارد دست کم یک جلد از آنها را تا پایان سال، یکی را تا نمایشگاه کتاب سال دیگر و دو جلد دیگر را نیز سال آینده منتشر کند.

کیان افراز با اشاره به اینکه این رمان ها و داستان ها همچمون دیگر کارهای ایوبی در جغرافیای جنوب کشور می گذرد و همان حال و هوای کارهای پیشین را دارد توضیح داد: از این چهار اثر، مجموعه داستان "هزارتوهای آدم های معمولی "و رمان "با خلخال های طلایم خاکم کنید" جدیدتر هستند.

مدیر نشر افراز در پایان عنوان کرد: از آنجا که زنده یاد ایوبی در ماه های آخر عمر دچار کسالت بود به همین دلیل با سرعت کمتری روی کتاب هایش کار می کرد و این امر باعث شده بود این کتاب ها دیرتر به چاپ برسد.