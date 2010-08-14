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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

مدیر نشر افراز به مهر خبر داد:

4 کتاب جدید از زنده یاد ایوبی چاپ می شود/ شرحی بر عقل سرخ با صدای ایوبی

4 کتاب جدید از زنده یاد ایوبی چاپ می شود/ شرحی بر عقل سرخ با صدای ایوبی

چهار کتاب چاپ اولی شامل دو رمان، یک مجموعه داستان و شرحی بر عقل سرخ سهروردی در قالب کتاب گویا از زنده یاد محمد ایوبی توسط نشر افراز منتشر می‌شود.

اعظم کیان افراز مدیر انتشارات افراز در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ 4  عنوان کتاب از نوشته های زنده یاد محمد ایوبی خبر داد و گفت: دو رمان با نام های "طیف باطل" و "با خلخال های طلایم خاکم کنید" و مجموعه داستان "هزارتوهای آدم های معمولی" از نوشته های اخیر زنده یاد ایوبی است که در حال آماده سازی آنها برای چاپ هستیم.

وی ادامه داد: همچنین "شرحی بر عقل سرخ سهروردی" از دیگر کارهای وی است که همراه با خوانش آن در قالب یک کتاب و لوح فشرده صوتی منتشر خواهیم کرد. این 4 اثر از جمله کتاب های ایوبی است که تاکنون منتشر نشده است و نشر افراز در نظر دارد دست کم یک جلد از آنها را تا پایان سال، یکی را تا نمایشگاه کتاب سال دیگر و دو جلد دیگر را نیز سال آینده منتشر کند.

کیان افراز با اشاره به اینکه این رمان ها و داستان ها همچمون دیگر کارهای ایوبی در جغرافیای جنوب کشور می گذرد و همان حال و هوای کارهای پیشین را دارد توضیح داد: از این چهار اثر، مجموعه داستان  "هزارتوهای آدم های معمولی "و رمان "با خلخال های طلایم خاکم کنید" جدیدتر هستند.

مدیر نشر افراز در پایان عنوان کرد: از آنجا که زنده یاد ایوبی در ماه های آخر عمر دچار کسالت بود به همین دلیل با سرعت کمتری روی کتاب هایش کار می کرد و این امر باعث شده بود این کتاب ها دیرتر به چاپ برسد.

کد مطلب 1133155

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