مس با شکست شهرداری تبریز به آینده امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی شامگاه جمعه پس از پیروزی مقابل شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: با این پیروزی مس کرمان از زیر فشار روحی ناشی از سه شکست پیاپی بیرون آمد و امیدواریم این روند در دیدارهای آتی نیز ادامه یابد.

وی افزود: این پیروزی با تلاش مجموعه بازیکنان و تمرینات فشرده هفته گذشته به دست آمد.

وی درخصوص گلزنی های ادینهو در این دیدار گفت: تمام گلها روی برنامه از پیش تعریف شده به ثمر رسیده است و مجموعه بازیکنان در این گلها نقش داشته اند.

مرفاوی ادامه داد: هرچند بازیکنان مس کرمان در بازیهای گذشته کمی ناهماهنگ بودند اما در این دیدار نشان دادند که توانایی های فنی بالایی دارند و می توانند با اعتماد به نفس بیشتر و کمی زمان به تیمی قدر در لیگ برتر تبدیل شوند.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: روند این بازی کاملا منطقی طی شد و نشان داد که بازیکنان مس با فکر و هماهنگ بازی کردند.

وی با اشاره به تغییر 80 درصد ترکیب مس کرمان گفت: این بازیکنان نیاز به زمان دارند، حتی اگر بازیکنان درجه یک لیگ هم دور هم جمع شوند نیاز دارند که با زمان به هماهنگی برسند و امیدواریم با روحیه ای که بازیکنان پیدا کرده اند در بازی بعد نیز بتوانیم امتیاز لازم را کسب کنیم.

وی با اشاره به اینکه هواداران باید انتظار منطقی از بازیکنان داشته باشند، افزود: این تیم تنها دو ماه است که تشکیل شده و هیچ بازی تدارکاتی نیز نداشته است و نیاز به زمان دارد.

وی گفت: تنها هدف ما مقابل استیل آذین شکست این تیم پر مهره تهرانی است و باید بگونه ای عمل کنیم که جبران امتیازهای از دست رفته شود.

وی در خصوص میزان قرارداد بازیکنان مس کرمان بخصوص ادینهو نیز گفت: در این خصوص باید با مدیریت تیم صحبت کنید چون من در جریان میزان قرارداد بازیکنان نیستم.