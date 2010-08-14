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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

انعطاف برای حل مشکل عراق؛

"الدعوه" هم در پی گزینه های غیر از مالکی برای نخست وزیری است

"الدعوه" هم در پی گزینه های غیر از مالکی برای نخست وزیری است

مخالفتها با نخست وزیری مجدد "نوری المالکی" به جایی رسیده است که برخی از منابع آگاه از تمایل حزب متبوع وی (حزب الدعوه) برای یافتن گزینه های غیر از وی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع آگاه از مذاکرات ائتلاف اتحاد ملی (ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق) با اشاره به نشست اخیر حزب الدعوه از موافقت آنها با انتخاب گزینه ای غیر از مالکی برای نخست وزیری خبر می دهند.

بر این اساس، اعضای حزب الدعوه برای نخستین بار در این مسئله از خود نرمش نشان داده و البته تاکید کرده اند که گزینه بعدی نخست وزیری هم باید از درون همین حزب باشد.

این در حالی است که ائتلاف ملی عراق به رهبری "عمار حکیم" از حدود دو هفته پیش مذاکرات خود با ائتلاف دولت قانون به علت پافشاری بر نخست وزیری مالکی متوقف کرده و خواستار معرفی گزینه های غیر از وی شده است که مورد قبول جریان صدر و دیگر گروهها باشد.

کد مطلب 1133161

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