به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست تیمش برابر فولادخوزستان در تهران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی ما از نتیجه این دیدار، باخت 3 بر صفر نبود اما در این بازی گرفتار اتفاقات فوتبالی شدیم و نتوانستیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تجربه این دیدار برای بازیکنانم که به تازگی به لیگ برتر آمده اند خوب بود، اضافه کرد: پس از اخراج بازیکن فولاد، به نفرات تیم خود اخطار دادم معمولا تیم‌هایی که بازیکنان آن اخراج می‌شوند با انگیزه‌تر بازی می‌کنند که در نهایت این اتفاق افتاد و بازیکنان فولاد با انگیزه بسیار بالایی بازی را ادامه داده و با ضد حملات سرعتی،‌ به پیروزی دست یافتند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه مربیگری کار بسیار سختی است و مربیان با توجه به شرایط بازی نسبت به تصمیمات داور اعتراض می‌‌کنند و من هم تنها یک لحظه عصبانی شدم، اضافه کرد: برابر فولاد خوب بازی نکردیم اما شایسته چنین شکستی هم نبودیم، البته باید از امروز خود را برای دیدارهای بعدی آماده کنیم.

فرکی در پایان در مورد اعلام ضربه پنالتی به سود فولاد گفت: باید صحنه‌های این دیدار خصوصا آن صحنه را بررسی کنم اما قضاوت را به کارشناسان واگذار می‌کنم. معتقدم اگر اشتباهی هم رخ داده، عمدی نبوده است.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و فولادخوزستان در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که جمعه شب با قضاوت قاسم واحدی در ورزشگاه راه آهن تهران برگزار شد، با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم فولاد به پایان رسید.

