به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهور ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی با تبریک ماه رمضان به ملت های دوکشور ابراز امیدواری کردند در این ماه رحمت و برکت خداوند بر مسلمانان نازل شود.

محمود احمدی نژاد در این مکالمه تلفنی با تبریک ماه رمضان به دولت وملت ترکیه ، روابط دوکشور را برادرانه و روبه گسترش دانست و بر استمرار رایزنی ها پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی تاکید کرد .

عبدالله گل نیز با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به ملت ایران ، با اشاره به روابط برادرانه و درحال پیشرفت دوکشور، گفت: تحکیم هرچه بیشتر روابط دوجانبه و ارتقای سطح روابط تهران و آنکارا و تبادل نظر مقامات دو کشور درباره موضوعات مهم منطقه ای بسیار مفید و سازنده است.



