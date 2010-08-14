۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

کتابهای کتابخانه‌های دانشگاه آزاد شهرکرد به یکصد هزار جلد رسید

شهرکرد - خبرگراری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: امسال از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 7500 جلد و 4200 عنوان کتاب به ارزش 600 میلیون ریال خریداری شد که با این احتساب منابع کتابخانه‌های دانشگاه به یکصد هزار جلد افزایش یافته است.

علیرضا سبزیان موسی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از این تعداد کتاب موجود در کتابخانه مرکزی و چهار کتابخانه دانشکده‌‌ای 26 هزار جلد کتاب عمومی، 60 هزار جلد کتاب تخصصی و 14 هزار جلد دیگر کتاب مرجع هستند، همچنین بخش مجلات و نشریات کتابخانه مرکزی نیز با دارا بودن اشتراک 400 عنوان نشریه و مجله تخصصی مرتبط با رشته‌های دایر فعال است.

وی افزود: کتابخانه‌های این واحد دانشگاهی با دارا بودن پنج هزار عضو در حال ارائه خدمت به دانشجویان، استادان و کارکنان است.

سبزیان تصریح کرد: کتابخانه های واحد مجهز به نرم‌افزار پارس آذرخش هستند و برنامه کتابخانه مرکزی تحت شبکه وب قرار دارد که می توان تمامی منابع را از طریق این شبکه جستجو کرد. کتابخانه‌های واحد به صورت سیستم نظام بسته اداره شده و تمام فعالیتهای کتابخانه از جمله کلیه خدمات فنی و عملیات جستجوی کتاب به صورت مکانیزه و رایانه‌ای است.

علیرضا سبزیان موسی‌آبادی گفت: در حال حاضر 3600 متر فضا در اختیار کتابخانه‌های واحد می‌باشد که 1400 متر آن به 6سالن مطالعه جهت  برادران و خواهران اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد:کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای21 پایگاه جستجوی مقالات لاتین و دو بانک جستجوی مقالات فارسی است که یکی از بانکها به صورت شبکه داخلی و در تمامی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و تمامی قسمتهای دانشگاه قابل استفاده است.

هم اکنون کتابخانه های دانشگاه در حال طراحی وب سایت اختصاصی است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. 

