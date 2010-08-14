علیرضا سبزیان موسی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از این تعداد کتاب موجود در کتابخانه مرکزی و چهار کتابخانه دانشکده‌‌ای 26 هزار جلد کتاب عمومی، 60 هزار جلد کتاب تخصصی و 14 هزار جلد دیگر کتاب مرجع هستند، همچنین بخش مجلات و نشریات کتابخانه مرکزی نیز با دارا بودن اشتراک 400 عنوان نشریه و مجله تخصصی مرتبط با رشته‌های دایر فعال است.

وی افزود: کتابخانه‌های این واحد دانشگاهی با دارا بودن پنج هزار عضو در حال ارائه خدمت به دانشجویان، استادان و کارکنان است.

سبزیان تصریح کرد: کتابخانه های واحد مجهز به نرم‌افزار پارس آذرخش هستند و برنامه کتابخانه مرکزی تحت شبکه وب قرار دارد که می توان تمامی منابع را از طریق این شبکه جستجو کرد. کتابخانه‌های واحد به صورت سیستم نظام بسته اداره شده و تمام فعالیتهای کتابخانه از جمله کلیه خدمات فنی و عملیات جستجوی کتاب به صورت مکانیزه و رایانه‌ای است.

علیرضا سبزیان موسی‌آبادی گفت: در حال حاضر 3600 متر فضا در اختیار کتابخانه‌های واحد می‌باشد که 1400 متر آن به 6سالن مطالعه جهت برادران و خواهران اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد:کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای21 پایگاه جستجوی مقالات لاتین و دو بانک جستجوی مقالات فارسی است که یکی از بانکها به صورت شبکه داخلی و در تمامی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و تمامی قسمتهای دانشگاه قابل استفاده است.

هم اکنون کتابخانه های دانشگاه در حال طراحی وب سایت اختصاصی است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.