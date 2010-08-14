سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خسارات جبران ناپذیری به دنبال دارد

ایوب ایرانی فام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مضرات ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی توسط زارعین دیم کار و کشاورزان استان گفت: سوزاندن بقایای گیاهی در بلند مدت ضمن اثرات نامطلوبی بر کیفیت خاک و کاهش عملکرد محصول باعث افزایش گازهای گلخانه ای در اتمسفر جو می گردد .

وی با اشاره به اینکه سوزاندن بقایای گیاهی، عامل تخریب شدید مواد مغذی در سطح خاک می شود، افزود: تحقیقات نشان داده است که بقایای گیاهی یک منبع تجدید پذیرطبیعی و مهم و سرشار از مواد مغذی گیاهی بوده که می تواند همراه با کودهای شیمیایی برای اصلاح خاک و بهبود تغذیه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

ایرانی فام با اشاره به اینکه 70 درصد مواد آلی خاک از بقایای گیاهی تشکیل شده است، افزود: سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش جذب عناصرغذایی توسط ریشه ها،کاهش ظرفیت نگهداری آب درخاک ،کاهش راندمان مصرف آب ،کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش فعالیت میکروارگانیسم های خاک گردد .

وی همچنین با اشاره به اینکه سوزاندن بقایا موجب تخریب بافت وساختمان خاک می شود، ادامه داد: اینکار همچنین موجب افزایش فرسایش خاک و بالا رفتن مصرف کودهای شیمیایی می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اشاره به اینکه ادامه این روند باعث کاهش میزان تولید محصولات زراعی از لحاظ کمی و کیفی می شود، افزود: عدم تأمین علوفه و خوراک مورد نیاز دامها یکی دیگر از مضرات سوزاندن بقایای گیاهی است که با اعمال مدیریت و فرآوری بقایای گیاهی میتوان درصد بالایی از کمبود علوفه و سوء تغذیه دامها را مرتفع کرد.

ایرانی فام با اشاره به اینکه هر یک میلیون تن کاه سوخته شده، حدود 56 هزار تن دی اکسید کربن درهوا آزاد می سازد، افزود: سوزاندن بقایای کشاورزی اثرات تشدید کننده بر انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر و آلودگی محیط زیست دارند.

وی ضمن انتقاد از عدم وجود قوانین مدون در جهت ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی در کشور افزود: برخی کشاورزان آگاهی کافی از مزایای بقایای گیاهی نداشته و به دلیل درآمد پایین به دنبال راه کارهای ساده و ارزان بوده و غیر از آتش زدن راه کار دیگری جهت استفاده مؤثر از بقایای گیاهی ندارند.

ایرانی فام، خرد کردن و توزیع بقایا در سطح مزرعه، رعایت تناوب در کشت گندم، حبوبات و انجام آیش، چراندان دامها وکمپوست کردن بقایا رابعنوان راهکاراولیه جهت جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی دانست و افزود: در این مسیر ضروری است کشاورزان با مشاوره با مراکز خدمات جهادکشاورزی و کارشناسان و مروجین کشاورزی، ضمن آگاهی از مزایای حفظ کاه وکلش و باقیمانده های محصولات کشاورزی درخاک و معایب سوزاندن بقایای گیاهی برروی تولید، خاک زراعی و محیط زیست، نسبت به بکارگیری راهکارهای جایگزین اقدام نمایند .