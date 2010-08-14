غیبت شیری و باقری/ خروج نام شیث رضایی از لیست 18نفره دیدار با صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین پرسپولیس پیش از سفر به آبادان عصر امروز شنبه از ساعت 18 در زمین شرکت واحد برگزار می‌شود. سرخپوشان پس از اتمام تمرین مستقیم راهی فرودگاه مهرآباد می‌شوند تا با پرواز ساعت 21 تهران را به مقصد آبادان ترک کنند.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با هماهنگی انجام شده از سوی مسئولان باشگاه، بلافاصله پس از انجام بازی با پرواز چارتر به تهران برمی‌گردند. اردوی تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی مقابل تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هتل کارون آبادان برگزار می‌شود.

کریم باقری که به تازگی از بند مصدومیت رها شده است و مجتبی شیری که از ناحیه زانو با مصدومیت روبرو شده، تنها بازیکنانی هستند که نمی‌توانند پرسپولیس را در این سفر همراهی کنند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای بازی فردا، همان ترکیب ابتدایی بازی مقابل سایپا در تهران است. آنطور که از نحوه تمرینات این تیم پیداست، تنها تغییر احتمالی درون دروازه پرسپولیس خواهد بود. با این حساب ترکیب پرسپولیس را این نفرات تشکیل می‌دهند. رحمان احمدی، سپهر حیدری، رضا نورمحمدی، علیرضا محمد، حمیدرضا علی‌عسگری، امیرحسین فشنگچی، مهدی شیری، مازیار زارع، محمد نوری، غلامرضا رضایی و هادی نوروزی.

شیث رضایی مدافع پرسپولیس که در جریان تمرین روز جمعه، از ترکیب تیم ذخیره‌ها کنار گذاشته شد، برای این بازی نیز در لیست 18 نفره نخواهد بود. رضایی پس از اشتباه در آفساید گیری و با نظر علی دایی از ترکیب تیم ذخیره‌ها کنار گذاشته شد و به تنهایی دور زمین دوید.