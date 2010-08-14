به گزارش خبرنگار مهر، آمریکا یکی از حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است. "مایک کریزفسکی" مربی تیم ملی آمریکا به انتخاب فهرست نهایی این تیم نزدیک شده است.

"جری کولانگلو" رئیس فدراسیون بسکتبال آمریکا با اعلام این خبر گفت: "احتمال دارد طی یکی دو روز آینده ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اعلام شود. می‏دانیم 12 نفرمان چه کسانی هستند اما شاید یک، دو یا نهایتا سه تغییر داشته باشیم".

همچنین "مایک کریزفسکی" گفته است: "عجله نداریم. چراکه بازیکنان عملکرد خوبی داشته اند اما باید در برخی نقاط بیشتر فکر کنیم. وقتی زمانش برسد ما بهترین‎ها را به این رقابت‎ها اعزام می‏کنیم. البته تصمیم دشواری است".

آمریکا یکی از حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در گروه B شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است. برزیل، کرواسی، تونس و اسلوونی دیگر تیم‏های حاضر دراین گروه هستند.

مسابقات 2010 بسکتبال قهرمانی جهان 6 تا 20 شهریورماه در ترکیه برگزار می‏شود. قهرمان این مسابقات به صورت مستقیم به بازی‏های المپیک 2012 لندن صعود می‏کند.