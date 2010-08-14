مردم بوشهر فطریه خود را برای آزادسازی زندانیان نیازمند هزینه کنند

اکبر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه از سوی مراجع تقلید پرداخت فطریه برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جایز اعلام شده است، اظهار داشت: این کمکها در اختیار زندانیان نیازمند جرائم غیر عمدی نظیر تصادف، مهریه، چک و نفقه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در کمک به زندانیان نیازمند به دنبال گداپروری نیستیم، اظهار داشت: این کمک ها با شرایط از جمله نداشتن سابقه کیفری، نداشتن درآمد کافی یا در صورت تأییدیه از زندان به این دسته‌ از نیازمندان پرداخت می‌ شود .

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: هم اکنون افرادی به دلیل جرائم غیر عمد در زندان هستند که نه بزه کارند و نه کلاهبردار و محکومیت جرائم مالی برخی از آنان نیز بسیار پایین است.

محبی با بیان اینکه حضور سرپرست خانواد دز زندان آسیبهای اجتماعی زیادی را بر خانواده های انان به دنبال خواهد داشت، گفت: ما به دنبال کاهش آسیبها اجتماعی در میان خانواده های زندانی هستیم و جامعه نیز باید با یک دید باز به مسئله زندانیان نیازمند نگاه کند.

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: این ستاد در حد توان وامهای با اقساط دراز مدت در اختیار زندانیان نیازمند قرار می دهد اما به دلیل کمبود منابع مالی جوابگوی همه این زندانیان نیستیم.

محبی افزود: هم اکنون 125 نفر محکومیت به جرائم مالی در زندانهای بوشهر در بند هستند که 67 نفر آنان مشمول ستاد دیه استان و مستحق دریافت کمک هستند.

وی ابراز امیدواری کرد در جشن گلریزان امسال با همکاری مردم خیر استان بوشهر زندانیان نیازمند زیادی از بند اسارت رهایی پیدا کنند.