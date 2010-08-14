قسمت سوم " داستان اسباب بازی" 920 میلیون دلار فروخت

به گزارش مهر از ورایتی این محصول مشترک دیسنی و پیکسار روز جمعه در حالی به این میزان فروش دست یافت که عنوان پرفروش‌ترین فیلم انیمیشن پیش از این در اختیار " شرک 2" محصول مشترک پارامونت و درویم ورکس قرار داشت.این فیلم در مجموع 8/919 میلیون دلار فروخته بود.



سومین قسمت مجموعه انیمیشن " داستان اسباب بازی" این هفته در اکران آمریکای شمالی از مرز فروش 400 میلیون دلار گذر می‌کند و به دومین محصول استودیوی دیزنی تبدیل می شود که بیش از 400 میلیون دلار درآمریکای شمالی فروخته است.پیش از این " دزدان دریایی کارائیب" در سال 2006 اکران شد و 6/423 میلیون دلار فروخت.



به همین مناسبت ریچ راس مدیر عامل استودیوی دیزنی گفت : گروه با استعداد انیماتور های دیزنی در سال 1995 یک کابوی ، یک فضانورد و همراهان آنها را به جهان معرفی کردند که به تدریج به محبوب ترین شخصیت های سینما تبدیل شدند.وی در ادامه از جان لسه تر کارگردان فیلم و همکارانش تشکر کرد.



" داستان اسباب بازی 3 " که از 18 ژوئن ( 28 خرداد) در سراسر جهان اکران شد و در نخستین هفته اکران 109 میلیون دلار فروخت که بهترین فروش هفته نخست اکران فیلمی از محصولات دیزنی و پیکسار بوده است.

