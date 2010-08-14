به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "کالیگولا" با چهار اجرا در هفته جاری به کار خود پایان می‌دهد. این نمایش در چهار اجرای باقیمانده خود با تخفیف 50 درصد بهای بلیت ویژه دانشجویان به صحنه می‌رود. علاقه‌مندان جهت رزرو بلیت می‌توانند با شماره‌های 09251058100 و 09351058200 تماس حاصل کنند.

نمایش "کالیگولا" با حضور بازیگرانی چون رامبد جوان، صابر ابر، رامین سیاردشتی، سعید چنگیزیان، محسن حسینی، فرزین صابونی، رضا بهبودی، مهدی کوشکی، هنگامه قاضیانی، داریوش موفق، حمیدرضا میرلطفی و فرشید شایسته ساعت 20:45 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.



این نمایش که روایتگر زندگی و واقعیت‌هایی است که در رابطه با کالیگولا نقل شده قرار است شهریورماه سال جاری در کشور استونی به صحنه برود.



