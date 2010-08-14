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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

امسال طرح جامع مرمت قره کلیسا تهیه می‌شود

امسال طرح جامع مرمت قره کلیسا تهیه می‌شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه کلیساهای تاریخی ایران گفت: طرح جامع مرمت کلیسای تادئوس مقدس آذربایجان غربی در صورت تامین اعتبار، امسال تهیه می شود.

شرلی آودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه طی سالهای گذشته مرمتهای اضطراری در کلیسای تادئوس مقدس انجام شده، افزود: تهیه طرح جامع مرمت این کلیسا در سال جاری پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین طراحی و نورپردازی قره کلیسا در صورت تامین اعتبار امسال اجرا می شود، بیان داشت: همچنین امسال محوطه سازی و نصب تابلوهای معرفی کلیساهای ثبت جهانی به یک شکل در داخل، محوطه و مسیر جاده کلیسا طراحی، نصب و اجرا می شود.

مدیر پایگاه کلیساهای تاریخی ایران خاطرنشان کرد: در پایگاه کلیساهای تاریخی ایران هم اکنون بروشورهای کلیسای تادئوس مقدس طراحی و آماده چاپ است.

قره کلیسا، مزار تادئوس (طاطاؤس) مقدس یکی از حواریون عیسی مسیح است. به استناد منابع تاریخی بخشی از ارمنیان پیرو دین زرتشت بوده‌اند و بخشی نیز آئین مهرپرستی داشته‌اند. برای نخستین بار در سال ۴۳ میلادی دو نفر از حواریون به نام‌های طاطاوس و بارتولومئوس از شمال بین النهرین گذشته و برای رساندن پیام مسیح به ارمنستان وارد ایران می‌شوند.

"تادئوس مقدس" که یکی از حواریون عیسی مسیح و از بنیانگذاران کلیسای ارمنی است، در سال ۶۶ میلادی به خاطر بشارت مسیحیت به قتل رسید. مقبره وی در قره کلیسا قرار دارد و به صورت یکی از زیارتگاه‌های مهم ارمنیان از آن یاد می‌شود.

کد مطلب 1133242

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