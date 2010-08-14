شرلی آودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه طی سالهای گذشته مرمتهای اضطراری در کلیسای تادئوس مقدس انجام شده، افزود: تهیه طرح جامع مرمت این کلیسا در سال جاری پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین طراحی و نورپردازی قره کلیسا در صورت تامین اعتبار امسال اجرا می شود، بیان داشت: همچنین امسال محوطه سازی و نصب تابلوهای معرفی کلیساهای ثبت جهانی به یک شکل در داخل، محوطه و مسیر جاده کلیسا طراحی، نصب و اجرا می شود.

مدیر پایگاه کلیساهای تاریخی ایران خاطرنشان کرد: در پایگاه کلیساهای تاریخی ایران هم اکنون بروشورهای کلیسای تادئوس مقدس طراحی و آماده چاپ است.

قره کلیسا، مزار تادئوس (طاطاؤس) مقدس یکی از حواریون عیسی مسیح است. به استناد منابع تاریخی بخشی از ارمنیان پیرو دین زرتشت بوده‌اند و بخشی نیز آئین مهرپرستی داشته‌اند. برای نخستین بار در سال ۴۳ میلادی دو نفر از حواریون به نام‌های طاطاوس و بارتولومئوس از شمال بین النهرین گذشته و برای رساندن پیام مسیح به ارمنستان وارد ایران می‌شوند.

"تادئوس مقدس" که یکی از حواریون عیسی مسیح و از بنیانگذاران کلیسای ارمنی است، در سال ۶۶ میلادی به خاطر بشارت مسیحیت به قتل رسید. مقبره وی در قره کلیسا قرار دارد و به صورت یکی از زیارتگاه‌های مهم ارمنیان از آن یاد می‌شود.