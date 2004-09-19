تصويب طرح الزام دولت به ايجاد نظام هماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان // موافقت نمايندگان با كليات طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر با تصويب اين طرح در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و پس از تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي دولت مكلف مي شود ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام لازم را براي ايجاد نظام هماهنگ و فراگير و متناسب با نظام هماهنگ پرداخت شاغلان در مورد پرداخت مستمري بازنشستگان به عمل آورد.

حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي هدف از اين طرح را ايجاد تناسب بين پرداخت مستمري شاغلان و بازنشستگان و همچنين تناسب ميزان پرداخت مستمري بازنشستگان دستگاه هاي مختلف خواند و گفت: پس از انطباق اين مصوبه با قانون اساسي و شرع در شوراي نگهبان قانون اساسي دولت بايد لايحه اي را براي حصول اين هدف تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي نمايندگان همچنين با كليات طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي موافقت كردند.

طراحان هدف از اين طرح را كه با تصويب كليات براي بررسي در شور دوم به كميسيون مربوطه ارجاع شد، تحقق كارآمدي مجلس در كميسيون ها، ايجاد نظم و انضباط، دفاع از حقوق نمايندگان ، تقويت جنبه نظارتي مجلس ، دخالت نكردن ساير دستگاهها و ارگانها در كار مجلس و اعمال اداره مجلس، تبيين مسووليت ها و اختيارات همچنين تبيين مسووليت ها و اختيارات ، اطلاع رساني ، شفاف سازي ، اصلاح نظام قانونگذاري و حاكميت قانون و واقع بيني اعلام كردند.

طبق قانون تصويب طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به تصويب دو سوم از نمايندگان برسد كه كليات اين طرح نيز با راي اكثريت بيش از دو سوم نمايندگان به تصويب رسيد.

طرح الحاق يك تبصره به ماده (100) قانون شهرداري ها هم به تصويب نرسيد.در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي پس از قرائت گزارش شور اول كميسيون عمران در مورد اين طرح مطرح شد و پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف راي گيري بصورت قيام و قعود به عمل آمد و در نتيجه نمايندگان با الحاق يك تبصره به ماده (100) مخالفت كردند.

براساس اين تبصره پيشنهادي كه الحاق آن به ماده(100) قانون شهرداري به تصويب نرسيد قرار بود در مواردي كه رسيدگي كميسيون مندرج در تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداري به تخلفات ساختماني منتهي به صدور راي بر جريمه مي شود ، شهرداري علاوه بر تكليف به وصول جريمه هاي مقرر، موظف است تمامي عوارض قانوني را كه در موقع صدور پروانه محاسبه و از مالكين دريافت مي كند به نسبت ميزان تخلفات ساختماني مورد رسيدگي در كميسيون محاسبه و وصول كند.