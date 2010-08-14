طرح تامین آتیه مهر امام رضا مبانی قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به برخی انتقادات مبانی قانونی طرح تامین آتیه مهر امام رضا را اعلام کرد.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این گزارش تصریح کرد: وفق منصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازند.

بر این اساس در اجرای قسمت اخیر اصل مزبور اجازه تصویب آیین‌نامه‌های مستقل علاوه بر آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به دولت داده شده است و اینگونه آیین‌نامه‌ها مربوط به قانون یا قوانین خاص نیست بلکه دولت در اجرای وظایف و مسئولیتهای خطیر خود به استناد اصل مزبور به تصویب آیین‌نامه‌های مستقل می‌پردازد.

به گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی آیین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) موضوع تصویبنامه شماره 134420/ت43343 مورخ 18/8/1388 از مصادیق این آیین‌نامه‌ها بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

همچنین علاوه بر آنکه در قانون بودجه 1389 کل کشور در ردیف 8-101000 مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در قالب واگذاری سهام بابت سهم دولت جهت تامین هزینه‌های آیین‌نامه موصوف لحاظ شده است، در آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که اختصاص به پرداختهای نقدی و غیرنقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از محل 50٪ خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را دارد.

حکم لازم در این زمینه پیش‌بینی و اخیرا به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی نیز رسیده است و در جزء (1) بند "ج" ماده (15) آیین‌نامه اخیر تامین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تامین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصویب‌نامه شماره 164420/ت43343ه مورخ 18/8/1388 هیئت وزیران جزو برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی نظام جامع تامین اجتماعی لحاظ شده است.