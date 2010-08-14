"شعر آلمانی از آغاز تا امروز" تحویل ناشر شد

علی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این پروژه بعد از سه سال به پایان رسید و آن را برای چاپ تحویل انتشارات توس دادم.

وی افزود: در این کتاب شعر آلمانی از زمان پیدایش یعنی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی که شعرهای "نرزبورگر" (نام یک مکان در آلمان) بررسی شده و بعدها هم که مکاتب مختلف شعری مانند رمانیسم، باروک، مدرنیسم و پست‌مدرنیسم به وجود آمدند، این بررسی را ادامه دادم تا رسید به زمان حاضر.

غضنفری که پیشتر هم کتاب "گذری بر شعر آلمانی" را چاپ کرده بود، درباره مجموعه اخیر خود گفت: در این کتاب حجیم برای تمامی شاعران که تعدادشان به حدود 120 نفر می‌رسد، در ابتدای شعرهایشان بیوگرافی مختصری آمده است.

به گفته این مترجم، کتاب 1200 صفحه‌ای "شعر آلمانی از آغاز تا امروز" به صورت دو زبانه (فارسی و آلمانی) و در 2 جلد تحویل انتشارات توس شده است.

وی همچنین درباره دیگر آثار در دست چاپ خود گفت: مجموعه 8 داستان تالیفی خودم را هم به صورت کتاب‌هایی مجزا و کوچک در 30 الی 60 صفحه به انتشارات آوای کلار داده‌ام که بیشتر حول مسائل اجتماعی امروز ما می‌گذرد.

غضنفری افزود: کتاب "عشق تو را هم صدا می‌کند" را هم که یک داستان بلند اجتماعی دیگر از خودم است، به همین ناشر داده‌ام.