ابومازن درباره مذاکره مستقیم با تل آویو تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عزام الاحمد" اعلام کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه یا دوشنبه موضع خود را در قبال موافقت یا عدم موافقت درباره آغاز مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی را اعلام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که پاسخ ابومازن در قبال مذاکرات مستقیم سازش مثبت خواهد بود.

اظهارات عزام احمد در حالی مطرح می شود که ابومازن اخیرا از اعمال فشار بر وی برای موافقت با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی خبر داده است.

خاطرنشان می شود که تل آویو و واشنگتن در تلاش هستند با اعمال فشار و با کمک حکام برخی کشورهای عربی، مقامهای تشکیلات خودگردان را به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش که از دسامبر 2008 متوقف شده، وادار کنند این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را بی نتیجه و بیهوده و تنها به نفع اشغالگران قدس دانسته و درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داده اند.

