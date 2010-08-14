به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق ایرانشناسی با ظرفیت سههزار عنوان کتاب مرجع توسط احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به همراه حبیبالله حبیب رئیس دانشگاه بلخ و معاونان و روسای دانشکدهها افتتاح شد.
این برنامه در سفر یک روزه هیئت بازدیدکننده از دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی افغانستان به مزارشریف به ریاست احمدی انجام پذیرفت.
دانشگاه بلخ با هفت هزار دانشجو و 9 دانشکده الهیات در رشتههای زبان و ادبیات، علوم سیاسی، اقتصاد، پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم تربیتی و حقوق از قدیمیترین دانشگاههای افغانستان و بزرگترین آنها در منطقه شمال این کشور محسوب میشود.
