۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

اتاق ایران‌شناسی در دانشگاه مزارشریف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق ایران‌شناسی با ظرفیت سه‌هزار عنوان کتاب مرجع توسط احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به همراه حبیب‌الله حبیب رئیس دانشگاه بلخ و معاونان و روسای دانشکده‌ها افتتاح شد.

این برنامه در سفر یک روزه هیئت بازدیدکننده از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی افغانستان به مزارشریف به ریاست احمدی انجام پذیرفت.

دانشگاه بلخ با هفت هزار دانشجو و 9 دانشکده الهیات در رشته‌های زبان و ادبیات، علوم سیاسی، اقتصاد، پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم تربیتی و حقوق از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های افغانستان و بزرگترین آنها در منطقه شمال این کشور محسوب می‌شود.
 

