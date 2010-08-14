به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، این نمایشگاه با عنوان " نمایشگاه قرآن در هزاروچهارصدمین سال آن" به ارائه قطعات نادر و منصر به فردی از اسناد 250 هزار صفحه‌ای دمشق می‌پردازد. این مجموعه گسترده از صفحات دست‌نویس قرآن است که معمولاً در فهرست اموال موزه هنرهای ترکی و اسلامی قرار داشته و برای نخستین بار به عنوان بخشی از این نمایشگاه در معرض دید هنردوستان قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه روز 5 سپتامبر(14 شهریور ماه) افتتاح می‌شود و تا اول دسامبر( 10 آذر ماه) ادامه خواهد یافت.

صفحات مربوط به قرآن در اسناد دمشقی قدیمی‌ترین دست نوشته قرآن است که گفته می‌شود تاکنون شناسایی شده است. تاریخ نگارش این صفحات به قرن نهم باز می‌گردد. برخی از 50 قطعه این مجموعه برای نخستین بار در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

نامگذاری این مجموعه به عنوان اسناد دمشقی از آن جهت است که این اسناد از مسجد امیه دمشق به استانبول آورده شده است. وقتی این مسجد در قرن نوزدهم سوخت اکثر اسناد آن از بین رفتند اما اسناد به جا مانده در سال 1911 به موزه‌ای در استانبول منتقل شدند.