به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، داستان فانتزی "آرزو" نوشته مایکل تالکین با صدای جرالد دیکنز بازیگر خوانده خواهد شد.

این کتاب که از داستان کودکانه "استخوان فلورانس" که اول بار در سال 1923 منتشر شده بود الهام گرفته شده است درباره دو کودکی است که با زنجیر به وسیله افسونگری شریر به سنگی بر صخره کوهی بسته شده‌اند و در صدد نجات خود از خطر سقوط به دره هستند.

تالکین در این کتاب به قول خود با حفظ روح اثر سعی کرده است جامه‌ای نو به تن این داستان بپوشاند. وی درباره این کتاب گفته است: "آرزو" یک اثر فانتزی است با پیچیدگیهای تاریخی، بیان مسائلی چون رابطه میان انسانها و محیط طبیعی و بیم و امیدهای غیرقابل پیش‌بینی.

این نویسنده با اتفاقی دانستن همکاری خود با نواده یکی از نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات، جرالد دیکنز را هنرمندی توانا در عرصه بازیگری و فردی مناسب برای خواندن این اثر دانست.

