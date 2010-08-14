به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در آخرین اظهار نظرش در مورد اتفاقات فوتبال ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: من یک ماه پیش با حشمت مهاجرانی صحبت کردم و وی گفت که شیوه تمرینات امروز مثل سالهای دور است و هیچ فرقی ندارد. تنها تفاوتش در وجود این قیف‌های تمرین است که آن موقع ما ساک می‌گذاشتیم، به نظر من فوتبال علمی یعنی همین قیف‌ها!

پروین با انتقاد از کسانی که وی و هم نسلانش را مربیان سنتی می دانند، اظهار داشت: چطور زمان ما تا داور سوت را نزده بود، پرسپولیس 4 گل جلو بود، فوتبال علمی و مدرن نبود ولی حالا یک تیم 90 دقیقه زور می‌زند تا یک گل بزند فوتبال علمی و مدرن شده است؟

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس که صحبت هایش از برنامه ورزش از نگاه دو پخش می شد، با انتقاد از وضعیت حاکم بر فوتبال افزود: هر روز در روزنامه‌ها می‌بینیم دو نفر علیه هم مصاحبه می‌کنند که وضعیت جالبی نیست. پیشکسوتان باید حرمت یکدیگر را نگه دارند و از هم حمایت کنند.

وی در ادامه با حمایت از افشین قطبی تاکید کرد: اگر قطبی خوب است چرا علیه او هر روز مصاحبه می‌کنید و اگر مربی بدی است برای چه انتخابش کردید. باید به این مربی فرصت داد تا با تیم ملی نتیجه بگیرد. به نظرم با این حجم مصاحبه‌هایی که علیه او می‌شود، کار سختی در جام ملتها پیش رو دارد.

پروین با اشاره به عقب ماندن فوتبال ملی ایران در قاره آسیا گفت: سال 90 که قهرمان بازی‌های آسیایی شدیم به حسن غفوری‌فرد رئیس وقت سازمان تربیت بدنی گفتم فوتبال آسیا با سرعت جت در حال حرکت است و ما با موتور گازی! آقایان حالا به حرف من رسیده اند که تیم ما در قاره آسیا پنجم است.