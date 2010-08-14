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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

52 پرونده حقوقی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی رسیدگی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از رسیدگی به 52پرونده حقوقی در استان در خردادماه سال جاری خبرداد.

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: از این تعداد پرونده های مذکور، 15 پرونده در شهر اراک پیگیری و رسیدگی شده است.

وی در ادامه از پیگیری بیش از 20 شکایت ارسال شده به این دفتر طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: 11 پرونده وقوع سرقت برق در شهر اراک پیگیری و رسیدگی شده است.
 
اسدی اظهار داشت: همچنین اطلاعات 90سارق دستگیر شده در دو سال گذشته، به دفتر حراست شرکت ارائه شده است.
 
وی در خصوص ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وقوع سرقت افزود: هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی استان جهت انجام تدابیر پیشگیرانه از وقوع سرقت لوازم برقی صورت گرفته است.
 
وی ادامه داد: جلسه های کمیته انضباطی و پیشگیری و مبارزه با رشوه و ارتقای سلامت اداری با هدف رسیدگی به تخلفات گزارش شده در شرکت برگزار می شود.
 
کد مطلب 1133297

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