52 پرونده حقوقی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی رسیدگی شد

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: از این تعداد پرونده های مذکور، 15 پرونده در شهر اراک پیگیری و رسیدگی شده است.

وی در ادامه از پیگیری بیش از 20 شکایت ارسال شده به این دفتر طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: 11 پرونده وقوع سرقت برق در شهر اراک پیگیری و رسیدگی شده است.

اسدی اظهار داشت: همچنین اطلاعات 90سارق دستگیر شده در دو سال گذشته، به دفتر حراست شرکت ارائه شده است.

وی در خصوص ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وقوع سرقت افزود: هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی استان جهت انجام تدابیر پیشگیرانه از وقوع سرقت لوازم برقی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: جلسه های کمیته انضباطی و پیشگیری و مبارزه با رشوه و ارتقای سلامت اداری با هدف رسیدگی به تخلفات گزارش شده در شرکت برگزار می شود.

