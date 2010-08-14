1500 دانشجوی سمنانی در طرح ضیافت اندیشه شرکت کردند

حجت‌الاسلام حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه این طرح از امروز شنبه همزمان با سومین روز از ماه مبارک رمضان در دانشگاه های سمنان و صنعتی شاهرود آغاز می شود، گفت: دانشجویان پسر در دانشگاه سمنان و دانشجویان دختر در دانشگاه صنعتی شاهرود در این طرح شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه مسئولیت برگزاری طرح ضیافت اندیشه به عهده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه سمنان است، گفت: این طرح تا بیست و چهارمین روز از ماه رمضان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ماه مبارک رمضان در 30 دانشگاه کشور و پنج دانشگاه تهران اجرا می‌شود، گفت: این طرح در قالب اردوی سه هفته‌ای برای دانشجویان برگزار می‌شود.

به گفته وی، خودسازی جوانان، ایجاد فضای معنوی، نشاط و روحیه برای ادامه تحصیل در طول سال از اهداف اصلی اجرای این طرح است.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح طوری برنامه‌ریزی شده که هر دانشجو نزدیک‌ترین مرکز برگزاری طرح به شهر خود را انتخاب کند تا بتواند اوقاتی را نیز نزدیک خانواده‌اش باشد.

نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان تصریح کرد: در استان سمنان برنامه ریزی شده است تا از بیست‌ و ‌یکم تا بیست و چهارم ماه مبارک رمضان مراسم احیا همراه با مراسم اعتکاف برگزار شود.

ذوالفقاری با باین اینکه طرح ضیافت اندیشه تنها یک طرح کوتاه‌مدت 20 روزه تابستانی نیست، گفت: در جریان اجرای طرح دانشجویان خلاق شناسایی می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند دور ه‌های تکمیلی را در طول سال ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح علاوه بر دانشجویان یک‌هزار و 400 استاد و مبلغ نیز همکاری دارند، گفت: نقد فیلم و کرسی‌های متعدد آزاد اندیشی در کنار برنامه های عبادی و معنوی در این طرح اجرا می شود.

به گفته وی، 3 هزار و 700 نفر از ثبت‌نام ‌کنندگان در این طرح دانشجویان مقطع دکترا، یک‌هزار و 800 نفر از مقطع کارشناسی‌ارشد و بقیه کارشناسی و تعداد کمی هم از مقطع کاردانی هستند.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: معادل چهار واحد درسی از گروه معارف برای دانشجویان در اتمام این طرح از واحد های درسی دانشجویان محسوب می شود.