به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مهدی اعلایی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از تعاونیهای مصرف دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: نگاه این عده از مدیران که تفکر دهه 60 را دارند، نگاهی است که در دوران تاسیس تعاونی های مصرف وجود داشت.
وی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از نیمه دوم سال اشاره و خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این طرح ارائه کالاهای یارانهای به تعاونیهای مصرف متوقف میشود که اگر مدیران تعاونی های مصرف چارهاندیشی نکنند، این امر تعاونیها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی کثرت اعضا را اصلیترین مزیت تعاونیهای مصرف دانست، تاکید کرد: مدیران شرکتهای تعاونی مصرف باید با درک این مزیت به دنبال راهکارهای بهرهمندی از این فرصت بسیار مغتنم بروند.
مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی این رویکرد را که تعاونیها باید کالاهای ارزانتر بفروشند را نادرست خواند و تاکید کرد: با واقعی شدن قیمتها، تعاونیهای مصرف میتوانند در فضای رقابتی به نحو بسیار مناسبی اداره شوند.
اعلایی افزود: نباید نگاهها نگاه دولتی باشد چرا که برداشتن حمایتهای دولت از تعاونیهای مصرف یک ضرورت قانونی و اقتصادی است.
وی، تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام را نیز برای تعاونیهای مصرف بسیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: با تبدیل تعاونیهای مصرف فعلی به شرکت تعاونی سهامی عام در حوزه تعاونیهای مصرف میتوان از مزایای تعاونیهای سهامی عام برای این بخش بهرهمند شد.
مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تعاونیهای مصرف جفا به تعاونیهای مصرف و از مصادق مظلومیت بخش تعاون است.
وی، بیتوجهی مسئولان تنظیم بازار به امکانات تعاونیهای مصرف را بیتوجهی به بخش موثری از شبکه توزیع کالا دانست و گفت: اگر وزارتخانههای بازرگانی و تعاون برای بهروز کردن و بهرهوری، از توان تعاونیهای مصرف برنامهریزی کنند نتایجی باور نکردنی به دست خواهند آورد.
تعاونی مصرف دانشگاه علوم پزشکی تبریز با پنج هزار و 200 نفر عضو و سرمایهای افزون بر چهار میلیارد و 800 میلیون ریال از سال 1366 فعالیت خود را آغاز کرده است.
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