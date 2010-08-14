آلمان یکی از متهمان ترور المبحوح را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، دادگاه آلمان در شهر کلن این کشور روز گذشته "اوری برودیسکی" یکی از متهمان مشارکت در ترور محمود المبحوح را به قرار وثیقه آزاد کرد.

"رینر ولف" سخنگوی دادگاه آلمان اظهار داشت که برودسکی آزاد است و می تواند به هر جایی حتی غیر از آلمان نیز برود.

برودسکی اخیرا به درخواست آلمان در لهستان بازداشت شده بود و رژیم صهیونیستی پس از دستگیری وی آلمان را تحت فشار قرار داده بود تا این مزدور به فلسطین اشغالی بازگردانده شود.

این در حالی است که پیش از این دادستانی آلمان اعلام کرده بود که برودسکی به اتهام جعل مدارک محاکمه و برای وی جریمه نقدی یا محدودیت در آزادی های اجتماعی برای وی اعمال خواهد شد.