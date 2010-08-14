خفاشها در پرو چهار کودک را کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله در روستای "اوراکوزا" در شمال شرق پرو رخ داده است. جایی که قبایل ناشناخته و بومی "آگواجون" زندگی می کنند و طی این حملات حداقل چهار نفر در اثر ابتلا به بیماری هاری از پا در آمده اند.

تجهیزات پزشکی و واکسنهای مورد نیاز برای درمان افرادی که توسط خفاشهای خون آشام مبتلا به هاری گزیدگی شده اند به روستا ارسال شده است.

ویروس هاری که منجر به التهاب شدید مغز می شود معمولا از طریق سگها به انسان انتقال داده می شود و از دوره ای نهفته برخوردار است که می تواند برای چند ماه ادامه داشته باشد.

فعالان بهداشتی در پرو در فاصله 10 کیلومتری از اطراف روستا در جستجوی افرادی هستند که طی 6 ماه گذشته توسط این خفاشهای بیمار مورد حمله و گزیدگی قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش تلگراف، یکی از مقامات وزارت بهداشت پرو اعلام کرد 97 درصد از 508 فردی که خفاشها به آنها حمله کرده اند واکسنهای ضد هاری را دریافت کرده اند و تا روزهای آینده باقی مانده آنها نیز تحت درمان قرار خواهند گرفت.