خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید روز گذشته جمعه با دو دیدار آغاز شد. در دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیم‎های نفت آبادان و هیئت قزوین در خانه خود مقابل فولاد اکسین اهواز و پتروشیمی بندرامام متحمل شکست شدند.

مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان برگزار می‏شود

مسابقات تیراندازی با کمان ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان "جام رمضان" طی روزهای 23 آبان‎ماه تا 17 شهریورماه در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار می‍شود. این رقابت‌ها دردو بخش مردان و زنان و به صورت آزاد درمجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار می‎شود.

مدیر روابط عمومی و فرهنگی فدراسیون ملی ورزش‎های دانشگاهی منصوب شد

مهدی طالب‎پور، سرپرست فدراسیون ملی ورزش‎های دانشگاهی طی حکمی علیرضا مرادی را به عنوان مدیر روابط عمومی و فرهنگی این فدراسیون منصوب کرد.

راگبی بازان امشب به لائوس می‎روند

تیم راگبی زیر 20 سال کشورمان برای شرکت در رقابت‎های گروه‎بندی آسیا امشب عازم لائوس می‎شوند. نمایندگان کشورمان در لائوس باید با تیم‎های قزاقستان، هند، فیلیپین و تیم میزبان دیدار کنند تا درصورت قهرمانی ضمن صعود به سید A آسیا سهمیه حضور در رقابت‎های جهانی را هم به دست آورد.