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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهایی از لیگ تنیس روی میز جوانان و امید، برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان، انتصاب مدیر روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‏های دانشگاهی و اعزام راگبی بازان به لائوس را در خبرگزاری مهر می‎خوانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید روز گذشته جمعه با دو دیدار آغاز شد. در دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیم‎های نفت آبادان و هیئت قزوین در خانه خود مقابل فولاد اکسین اهواز و پتروشیمی بندرامام متحمل شکست شدند.

مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان برگزار می‏شود
مسابقات تیراندازی با کمان ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان "جام رمضان" طی روزهای 23 آبان‎ماه تا 17 شهریورماه در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار می‍شود. این رقابت‌ها دردو بخش مردان و زنان و به صورت آزاد درمجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار می‎شود.

مدیر روابط عمومی و فرهنگی فدراسیون ملی ورزش‎های دانشگاهی منصوب شد
مهدی طالب‎پور، سرپرست فدراسیون ملی ورزش‎های دانشگاهی طی حکمی علیرضا مرادی را به عنوان مدیر روابط عمومی و فرهنگی این فدراسیون منصوب کرد.

راگبی بازان امشب به لائوس می‎روند
تیم راگبی زیر 20 سال کشورمان برای شرکت در رقابت‎های گروه‎بندی آسیا امشب عازم لائوس می‎شوند. نمایندگان کشورمان در لائوس باید با تیم‎های قزاقستان، هند، فیلیپین و تیم میزبان دیدار کنند تا درصورت قهرمانی ضمن صعود به سید A آسیا  سهمیه حضور در رقابت‎های جهانی را هم به دست آورد.

کد مطلب 1133395

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