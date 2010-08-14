خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید روز گذشته جمعه با دو دیدار آغاز شد. در دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیمهای نفت آبادان و هیئت قزوین در خانه خود مقابل فولاد اکسین اهواز و پتروشیمی بندرامام متحمل شکست شدند.
مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان برگزار میشود
مسابقات تیراندازی با کمان ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان "جام رمضان" طی روزهای 23 آبانماه تا 17 شهریورماه در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار میشود. این رقابتها دردو بخش مردان و زنان و به صورت آزاد درمجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی و فرهنگی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی منصوب شد
مهدی طالبپور، سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی طی حکمی علیرضا مرادی را به عنوان مدیر روابط عمومی و فرهنگی این فدراسیون منصوب کرد.
راگبی بازان امشب به لائوس میروند
تیم راگبی زیر 20 سال کشورمان برای شرکت در رقابتهای گروهبندی آسیا امشب عازم لائوس میشوند. نمایندگان کشورمان در لائوس باید با تیمهای قزاقستان، هند، فیلیپین و تیم میزبان دیدار کنند تا درصورت قهرمانی ضمن صعود به سید A آسیا سهمیه حضور در رقابتهای جهانی را هم به دست آورد.
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