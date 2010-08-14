اصناف منطقه آزاد ارس از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، ایرج حاتمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرایی شدن ماده 27 قانون مناطق آزاد و اتمام عملیات فنس کشی محدوده منطقه آزاد ارس کلیه فعالین اقتصادی این منطقه از جمله اصناف و تشکل های صنفی مستقر در محدوده از معافیت مالیاتی 20 ساله بهره مند خواهند شد.

به گفته وی، این معافیت مالیاتی شامل کلیه واحدهای فعال اقتصادی خواهد شد که مجوز فعالیت خود را از سازمان منطقه آزاد ارس دریافت نموده باشند.

حاتمی گفت: هم اکنون بیش از 120 واحد تولیدی، بازرگانی و پیمانکاری در محدوده 135 هکتاری سازمان منطقه آزاد ارس از عافیت مالیاتی بهره مند هستند.

وی از تدوین دستورالعمل فعالیت اصناف و تشکل های صنفی در منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: پس از اتمام فنس کشی محدوده منطقه آزاد ارس و اجرایی شدن ماده 27 قانون مناطق آزاد، اصناف و تشکل های صنفی نیز باید فعالیت های خود را در سازمان منطقه آزاد ارس به ثبت رسانیده و از مزایای فعالیت در آن بهره مند شوند.

حاتمی ادامه داد: معافیت مالیاتی مناطق آزاد به مدت 15 سال از تاریخ صدور مجوز بهره برداری بود که با تصویب مجلس و دولت به 20 سال افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: حذف قانون ارزش افزوده و برخورداری از معافیت مالیاتی مهمترین دلیل حضور سرمایه گذاران خارجی در این منطقه آزاد است.