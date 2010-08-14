"سبز لیجار" در حوزه هنری رشت نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ابتدای این جلسه منتقد میهمان این نشست در مورد این مجموعه گفت: من به حوزه هنری گیلان به خاطر چاپ این مجموعه تبریک و خسته نباشید می گویم و با شعرهای محمد تقی رستمی از سالهای پیش آشنا هستم.

هوشنگ عباسی افزود: این مجموعه شامل اشعاری در قالب چهار پاره، دوبیتی، غزل و منظومه است که همه این قالبها در شعرگیلکی جایگاه ویژه ای داشته و شاعران سرآمدی دراین قالبها شعر سروده اند.

منتقد و پژوهشگر گیلانی این مجموعه را خواندنی توصیف کرد و گفت: تنوع قالبها در این مجموعه نشان از یک چرخش زبانی خوب دارد و من فکر می کنم مخاطب با خواندن این مجموعه می تواند با شعرها و ابیات خوب و درخشانی روبرو شود که در جای جای این شعرها به چشم می خورد.

وی درادامه افزود: البته این مجموعه دارای ضعفهای نیز هست که امیدوارم شاعر در نگاه بعدی و در شعرهای دیگر خود از آنها آگاه شده واین نقصانها را رفع کند.

عباسی برخی از ضعفهای این مجموعه را برشمرد و گفت: در برخی از ابیات عیوب قافیه، کم بودن دنیای تخیل، شکست روایت در منظومه ها از جمله نکات منفی این مجموعه محسوب می شوند و این شاعر جوان باید به آنها توجه داشته باشد.

در ادامه این جلسه نقد و بررسی، غلامرضا مرادی، علی اکبر مرادیان گروسی، عباس گلستانی، ترانه مومنی، حسین اصدق پور، محمد اسماعیل حبیبی نیز به ذکر نکاتی در مورد این مجموعه پرداخته و از آن به عنوان مجموعه ای موفق و قابل اهمیت یاد کردند که در ادبیات گیلکی می تواند، شکوفایی وبالندگی بیشتری دست یابد.

همچنین دراین نشست " محمد تقی رستمی " شاعر مجموعه شعر سبز لیجار از اظهار نظرشاعران واستادان زبان گیلکی تشکر کرد و گفت: من از همه عزیزان که در نقد و بررسی این مجموعه شرکت داشتند و بسیار دلسوازنه به نکات منفی و مثبت آن اشاره کردند، تشکر می کنم و معتقدم کسانی که به نقد مجموعه شعرهای گیلکی می پردازند باید به این زبان مسلط بوده و از جایگاه آن آگاه باشند.

کانون شعر واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان در سال جاری دو مجموعه شعر " با چتر در میان بیابان بایستیم " نیما فرقه و" سبز لیجار " محمد تقی رستمی از تولیدات این واحد را در فصل بهار و تابستان نقد و بررسی کرده و این روال در فصلهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.