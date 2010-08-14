استاندار گیلان از طرح سیاحتی جنگلی "بام سبز" ماسال بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک همچنین از پروژه های در حال ساخت این شهرستان از جمله پروژه تامین آب آشامیدنی ناحیه سه غرب گیلان، محل ساخت شهرک صنعتی اولم، ساختمان جدید اداره شبکه بهداشت شهرستان ماسال و بخش دیالیز بیمارستان رسالت نیز دیدن کرد.

وی همچنیندر بازدید سرزده از بازار هفتگی شاندرمن از نزدیک به گفتگو با مردم در رابطه با مشکلات منطقه پرداخت و در ادامه با حضور بر سر مزار شهدای شاندرمن ضمن بازدید از پروژه ساخت سازه مزار شهدای شاندرمن به مقام شامخ شهداء این منطقه ادای احترام کرد.

استاندار گیلان در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم توسعه گردشگری در ماسال تاکید و اظهار داشت: شهرستان ماسال به دلیل داشتن مواهب طبیعی و آثار تاریخی و اماکن باستانی موقعیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد.

روح الله قهرمانی چابک توسعه گردشگری در منطقه ماسال را یکی از راهها و اهرمهای توسعه و شکوفایی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا باید زیرساخت فراهم و بستر لازم برای توسعه و شکوفایی ایجاد شود.