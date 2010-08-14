به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فاطمه اشدری ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین اظهار داشت: آقای رئیس جمهور عنایت فرموده و برای افتتاح شرکت آپادانا سرام در این استان حضور یافتند و خوشحال هستیم که خوان گسترده صنعتی در این استان مهیاست و کارگران بسیاری از اقصی نقاط کشور صاحب شغل و زندگی می‌شوند و اما متأسفم که از این خوان گسترده و وسیع صنعتی مردم بومی شهر قزوین بی‌نصیب هستند.

اشدری افزود: شورای شهر از ابتدا تا به حال در مقابل مراجعه این عزیزان همواره شرمنده و بی‌جواب بوده است، البته به این لحاظ که این استان از نعمت اشتغال برخوردار است، خدا را شاکر هستیم که این استان صنعتی از هر حیث، امکانات، تجربیات و موقعیت استراتژیک و مهم‌تر اینکه نزدیک‌ترین استان به پایتخت است، موجب رشد و شکوفایی ایران عزیز اسلامی است ولی مدیران غیربومی ادارات و شرکت‌ها به طرق مختلف به لحاظ شرایط مساعد زندگی و فیزیکی و اشتغال قوم و خویش‌های خود را برای تصدی مختلف و اشتغال وارد این شهر و استان می‌کنند و این جای سؤال دارد.

وی اعلام کرد: آیا ما در مقابل مردم و جوانان همشهری خود مسئول نیستیم، البته متعصب هم عمل نمی‌کنیم، هر شهروند، ترک، لر، بلوچ، کرد و گیلک طبق قانون کشوری حداقل پنج سال در این شهر سکونت داشته باشد را شهروند قزوینی می دانیم و باید از امکانات شهر و استان قزوین برخوردار باشد ولی در یک آمار سرانگشتی از شرکت‌ها، اگرسوابق سکونت کارگران بدو استخدام را ملاحظه و بررسی کنید، حتی در مقایسه آمار جدید قزوین نسبت به آمار قبلی در این شهر و استان به علت رشد فزاینده آن که ناشی از زاد و ولد نیست، پی می‌برید که عادلانه نیست.

اشدری خاطرنشان کرد:شوراها تبلور مردم سالاری دینی، بزرگ‌ ترین نهاد مدنی کشور در روستاها و شهرها هستند و اگر همراهی و مشارکت مردم نباشد قطع یقین دولت و قوه مجریه در انجام امور مردم و میهن اسلامی ناتوان خواهد بود.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین با اشاره به تمدید زمان فعالیت شوراها اضافه کرد: در این بین جا دارد تمدید مدت 22 ماه عضویت شوراها را به همکاران در شهر و روستای استان قزوین تبریک بگویم و ان‌شاءالله این فرصت را مغتنم بشماریم و با همت و تلاش مضاعف به عنوان خدمتگزار صدیق به فکر خدمت بیشتر به مردم باشیم.

اشدری تصریح کرد: شورای شهر درقبال شهر و شهروند وظیفه دارد با جلب مشارکت مردم و همراهی مسئولان از قزوین شهری بسازیم که شایسته آن است.

وی افزود: رایانه‌ای شدن ثبت فیش‌های عوارض و اشتباهاتی که در گزارش‌های ممیزی شهرداری رخ داد موجب ناخرسندی و گله ‌مندی مردم شد که باید هر‌چه سریع ‌تر نسبت به رفع آن اقدام عاجل صورت پذیرد و مردم را از این سردرگمی در افزایش نرخ ناعادلانه عوارض نوسازی خارج کنیم.



وی تأکید کرد: شهرداری موظف است برای دریافت به موقع عوارض از مردم اطلاعات صحیح به آنان بدهد و با شیوه‌های مناسب مردم را از نحوه دریافت و پرداخت قبوض مطلع کند، از طرفی شیوه‌های تشویقی برای پرداخت عوارض را در نظر بگیرد، در این صورت بزرگ ‌ترین درآمد مستمر شهرداری یعنی دریافت عوارض محقق می‌شود.



عضو شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد: شهرداری می‌تواند در کنار تعامل با مسئولان به تعامل بیشتری با مردم بپردازد، شهرداری با حسن رفتار و برخورد با مردم باید زمینه ‌ساز شرایطی باشد که به پرداخت عوارض خود اقدام کند نه درشرایط جبر و اجبار مردم را وادار به پرداخت عوارض کند و در نهایت اینکه شهرداری از خدمات ارائه شده و اجرای پروژه‌ها به طور دقیق و شفاف نسبت به مردم گزارش دهد.

وی افزود: اجرای برخی پروژه‌ها و پس از آن تعطیل شدن پروژه در حین اجرای پروژه یا اشتباهاتی که در محاسبات انجام گیرد و از سویی فعل و انفعالات و تخریب ساختمان‌هایی جدید به طور پی‌در‌پی و پروژه‌های شهرداری موجب بی‌اعتمادی و

تضعیف روحیه مردم و عدم مشارکت آنان در پرداخت به موقع عوارض شهرداری می‌شود.



اشدری اعلام کرد: در این خصوص توجه شهرداری به پروژه‌ها و ساخت‌های رو بنایی مانند مبلمان مناسب و زیبای شهری، ساخت پارک و فضای سبز برای همه اقشار جامعه، ایجاد فضاهای ورزشی و شهر بازی برای کودکان و نوجوانان، ساخت هتل‌های ارزان برای گردشگران و توجه به فضای سبز شهری در معابر و کوچه‌ها و خیابان‌ها به خصوص در نقاط محروم و جنوب شهر، ساخت سرویس‌های بهداشتی مناسب در نقاط مختلف و پرتردد شهر، افزایش ساخت فرهنگسرا و نمایشگاه‌های محلی و سانس‌های چند منظوره شهری برای تجمع گروهی مردم در اجرای برنامه‌های مربوط به آنان می‌تواند بیشتر باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین در خصوص ساماندهی تبلیغات سازمان زیبا‌سازی اظهار داشت: برای اینکه اختیار این تابلوهای تبلیغاتی در دست شهرداری باشد، ضرورت دارد قیمت تمام شده مزایده در واگذاری تبلیغات از طرف

شهرداری به سازمان زیباسازی پرداخت شود که به نظر نمی‌رسد این رقم بیش از 30 تا 40 میلیون تومان باشد.

وی خاطر‌نشان کرد: در عوض سامانه تبلیغات و استفاده از امکانات تبلیغاتی شهر در اختیار سازمان فرهنگی و ورزشی برای آموزش شهروندی، اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و کارها و خدمات انجام شده شهرداری و سازمان‌های شهرداری قرار گیرد و دیگر سامانه‌های تبلیغاتی مانند اتوبوس‌ها، پل‌های عابر پیاده و دیواره‌های کنار معابر شهری، برخی موارد محدود در میادین و چهارراه‌ها نیز می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و موجب تقویت فضاها و فعالیت‌های فرهنگی شهر شود.

اشدری در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری در استان تصریح کرد: در خصوص اشتغال و بیکاری کارگران شرکت‌های ورشکسته و اقشار جوان تحصیلکرده و جویای کار، در استانداری ستاد بحران با حضور استاندار قزوین و بخش صنعت و

کار استان و دیگر ارگان‌های ذینفع تشکیل شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین خطاب به استاندار قزوین بیان داشت: هر اداره‌ای‌، شرکتی، ارگانی برای ماه مبارک رمضان به دنبال تهیه سبد خانوار برای پرسنل خود هستند، حتی کمیته امداد برای عائله خود فکری کرده است، اما آیا شما برای کارگران شرکت‌های ورشکسته و از کار بیکار شده و بسیار آبرومند که چند ماه است از روی همسر و فرزند خود شرمنده هستند و بخشی از عائله شما را در استان تشکیل می‌دهند، فکر چاره‌ای کرده‌اید، این شهروندان عزیز نیروی ناتوان نبوده و توان کار دارند ولی از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند.