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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

مظفر: فرصت تاریخی را از دست نمی‌دهیم/ برای کسب مدال تلاش می‌کنیم

مظفر: فرصت تاریخی را از دست نمی‌دهیم/ برای کسب مدال تلاش می‌کنیم

سرمربی تیم فوتبال دختران‌نوجوان ایران با بیان‌اینکه تیمش توانایی‌پیروزی برابر گینه‌نو را دارد، گفت: از این فرصت تاریخی که در اختیارمان قرار گرفته، به خوبی استفاده کرده تا با پیروزی برابر گینه نو به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یابیم.

شهرزاد مظفر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، پیش از دیدار دوم تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران برابر گینه نو با بیان این مطلب افزود: در این مدت تمرینات منظمی را برگزار کردیم و شرایط بازیکنان از نظر روحی - روانی و شرایط فنی برای حضور در این دیدار بسیار خوب است.

وی افزود: درست است نتوانستیم در دیدار با ترکیه نتیجه لازم را کسب کنیم اما عملکرد خوب بازیکنان در آن بازی باعث شده است روحیه نفرات تیم افزایش یافته و آماده حضور قدرتمندانه در بازی روز یکشنبه هستند.

سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان ایران اضافه کرد: امیدوارم در بازی روز یکشنبه از این فرصت تاریخی که در اختیارمان قرار گرفته است، به خوبی استفاده کرده تا با پیروزی برابر گینه نو به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یابیم. در این شرایط حتی شانس‌مان برای کسب مدال در این مسابقات را افزایش می‌یابد.

وی تمام تلاش خود را به کار بسته تا مشکلات موجود روی بازیکنان تاثیر منفی نگذارد، خاطرنشان کرد: در این مدت اجازه ندادیم مشکلاتی که فیفا برایمان ایجاد کرده به بازیکنان منتقل شود. با توجه به تجربه بالای مدیریت تیم و اعضای کادرفنی فشارها و مشکلات موجود را تحمل می‌کنیم تا تیم بتواند با قدرت در زمین مسابقه به میدان برود.

مظفر با بیان این تمرین تیم گینه نو را دیده و این تیم را بصورت نسبی ارزیابی کرده است، در پایان گفت: این تیم تقریبا در سطح ماست اما اگر بازیکنان عملکردشان را در زمین مسابقه ارائه دهند، می‌توانیم این تیم را شکست دهیم.

تیم فوتبال دختران ایران که روز پنجشنبه در نخستین دیدار برابر ترکیه 4 بر 2 شکست خورد، عصر فردا یکشنبه به مصاف تیم گینه نو می رود.

کد مطلب 1133470

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