  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

طی چهار ماهه سالجاری؛

14 میلیارد ریال مواد خام دامی از استان زنجان صادر شده است

14 میلیارد ریال مواد خام دامی از استان زنجان صادر شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی چهار ماهه اول سالجاری بیش از 14 میلیارد ریال مواد خام دامی از استان صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد خوبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی چهار ماهه اول سال 89، مواد خام دامی از قبیل روده سورت شده گوسفندی و آسیل گوسفندی در مجموع به ارزش بیش از 14 میلیارد و 29 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان به کشورهای اوکراین، عراق و جمهوری آذربایجان صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین طی همین مدت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان از شش هزار و 711 مورد مرکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید به عمل آورد که در این بازدیدها، چهار مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند و دو هزار و 961 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته ضبط و معدوم شد.

کرمی افزود: طی سه ماهه اول سالجاری، بیش از یک میلیون و 697 هزار نوبت سر دام علیه بیماریهای واگیر دامی و چهار هزار و 840 نوبت سر گاو و گوساله و گوسفند و بز علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام مایه کوبی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان یادآور شد: همچنین در مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی، بیش از 43 هزار نوبت سر دام و 697 هزار متر مربع جایگاه دام سمپاشی شد.

کرمی افزود: در کشتارگاه های دام و طیور استان طی چهار ماهه اول سال 89، بیش از شش میلیون و 950 هزار کیلوگرم گوشت تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین طی چهار ماهه اول سال 89 در کشتارگاه های دام استان، 14 هزار و 190 رأس دام به وزن یک میلیون و 255 هزار و 170 کیلوگرم و در کشتارگاه های طیور، دو میلیون و 815 هزار و 161 قطعه به وزن پنج میلیون و 699 هزار و 856 کیلوگرم تحت نظارت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان کشتار شد و از این مقدار، 67 هزار و 742 کیلوگرم به علت بیماری های مختلف ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
کد مطلب 1133473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها