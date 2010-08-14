14 میلیارد ریال مواد خام دامی از استان زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی چهار ماهه اول سال 89، مواد خام دامی از قبیل روده سورت شده گوسفندی و آسیل گوسفندی در مجموع به ارزش بیش از 14 میلیارد و 29 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان به کشورهای اوکراین، عراق و جمهوری آذربایجان صادر شد.



وی ادامه داد: همچنین طی همین مدت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان از شش هزار و 711 مورد مرکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید به عمل آورد که در این بازدیدها، چهار مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند و دو هزار و 961 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته ضبط و معدوم شد.



کرمی افزود: طی سه ماهه اول سالجاری، بیش از یک میلیون و 697 هزار نوبت سر دام علیه بیماریهای واگیر دامی و چهار هزار و 840 نوبت سر گاو و گوساله و گوسفند و بز علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام مایه کوبی شدند.



مدیرکل دامپزشکی استان یادآور شد: همچنین در مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی، بیش از 43 هزار نوبت سر دام و 697 هزار متر مربع جایگاه دام سمپاشی شد.



کرمی افزود: در کشتارگاه های دام و طیور استان طی چهار ماهه اول سال 89، بیش از شش میلیون و 950 هزار کیلوگرم گوشت تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفت.



وی ادامه داد: همچنین طی چهار ماهه اول سال 89 در کشتارگاه های دام استان، 14 هزار و 190 رأس دام به وزن یک میلیون و 255 هزار و 170 کیلوگرم و در کشتارگاه های طیور، دو میلیون و 815 هزار و 161 قطعه به وزن پنج میلیون و 699 هزار و 856 کیلوگرم تحت نظارت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان کشتار شد و از این مقدار، 67 هزار و 742 کیلوگرم به علت بیماری های مختلف ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.