اختصاص 50 میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در قم

آیتالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به سفر اخیر وزیر تعاون به قم اظهار داشت: در این سفر مبلغ 50 میلیارد ریال از کمکهای فنی اعتباری جهت اشتغالزایی به تعاونیهای این استان تصویب شد که با پیگیری اداره کل تعاون استان قم این کار انجام بپذیرد.
وی ادامه داد: با عنایت وزیر تعاون مقرر شد 500 میلیون ریال کمک بلاعوض به بنیاد توسعه کارآفرینی و همچنین 100 میلیون ریال به اتاق تعاون استان قم توسط بانک توسعه تعاون پرداخت شود.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم تخصص گرایی، دانش محوری و اشتغالزایی را سه اولویت این بانک در اعطای تسهیلات برشمرد و گفت: طرحهایی که برای دریافت تسهیلات ارائه میشود باید زودبازده، رقابت پذیری و امکان صدور محصولات داشته باشد.
وی از اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ایجاد اشتغال و عدالت در بین عموم مردم صورت میگیرد.
حیدری اضافه کرد: اگر طرحی توجیهات اقتصادی و مالی داشته باشد و افرادی مجری آن طرح اهلیت داشته باشند بانک توسعه تعاون در دریافت وثیقه برای پرداخت تسهیلات سختگیری نمیکند اما اگر طرحهای ارائه شده فاقد توجیه اقتصادی باشد مجریان طرح باید تضمین جامعه و کاملی ارائه دهند.
وی تعداد شعبههای بانک توسعه تعاون استان قم را چهار شعبه اعلام کرد و گفت: تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور کارشناسان مجرب برای شناسایی ظرفیتهای توسعه بخش تعاون و شناسایی و راهاندازی شعب جدید در استان قم از برنامههای آینده این بانک است.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم ادامه داد: همچنین ایجاد شعبه یا باجهای از بانک توسعه تعاون در بخشهای استان قم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی خبر داد.
آیتالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به سفر اخیر وزیر تعاون به قم اظهار داشت: در این سفر مبلغ 50 میلیارد ریال از کمکهای فنی اعتباری جهت اشتغالزایی به تعاونیهای این استان تصویب شد که با پیگیری اداره کل تعاون استان قم این کار انجام بپذیرد.
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