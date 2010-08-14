80 تن فرآورده خام دامی آلوده و غیر بهداشتی در اردبیل امحا شد

سبحانعلی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این میزان فرآورده های خام دامی آلوده از سه هزار مرکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی استان کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 19 هزار و 918 مورد بازرسی از این مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان صورت گرفته که در این خصوص 33 متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از تشدید نظارت و کنترل گروههای ویژه بازرسی بهداشتی بر نحوه تولید، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی طی ماه رمضان در این استان خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف فراورده های خام دامی در ایام ماه مبارک رمضان و با هدف اطمینان شهروندان و روزه داران از سلامت این فراورده ها طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی اجرا می شود.

علوی یاد آور شد: طرح تشدید نظارت در این ایام با هدف اطمینان شهروندان و روزه داران از سلامت فرآورده های خام دامی، ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه، جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک دام و انسان و... صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در طول سال نظارت بهداشی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی به صورت مستمر انجام می گیرد، ابراز داشت: گوشتهای استحصال شده از کشتارگاههای استان کاملاً سالم و بهداشتی بوده و مردم می توانند با اطمینان کامل نسبت به خرید و مصرف آن اقدام نمایند.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به برخورد قاطعانه با متخلفین حوزه سلامت و امنیت غذایی در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: تولید، حمل و نقل و عرضه هرگونه فرآورده های خام دامی منوط به دریافت مجوز و گواهی بهداشتی از دامپزشکی است.