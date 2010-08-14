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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

20 هزار جوان در طرح بسیج سازندگی گلستان شرکت می کنند

20 هزار جوان در طرح بسیج سازندگی گلستان شرکت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: 20 هزار نفر در طرح بسیج جوانان سازندگی استان تا پایان سالجاری همکاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه ظهر شنبه در مراسم آغاز این طرح در گرگان افزود: این طرح با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح بسیج جوانان سازندگی آغاز شد.

وی هدف از اجرای این طرح را بکارگیری و آشنا کردن جوانان با فعالیتهای بخش کشاورزی، ‌ایجاد روحیه کارهای مشارکتی و پرکردن اوقات فراغت آنان ذکر کرد.
 
سبزه گفت: در مرحله اول ما شش هزار نفر را بکار می گیریم اما تا پایان سال، این رقم به 20 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
 
وی اضافه کرد: این افراد در فعالیتهای مربوط به لایروبی قنوات جهت استفاده بهینه از آب، منابع طبیعی و جنگل کاری بخاطر حفظ خاک و تامین آب، امور دام و دامپروری و فعالیتهای دامپزشکی بویژه برای مهارکردن تب برفکی و کاهش بار میکروبی شیر و سایر زمینه های مرتبط با بخش کشاورزی بکار گرفته می شوند.
 
وی یادآور شد: طرح بسیج جوانان در سازندگی همه ساله با مشارکت جهادکشاورزی و سپاه پاسداران به اجرا در می آید و بسیار مورد استقبال جوانان قرار می گیرد.
کد مطلب 1133479

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