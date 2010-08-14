20 هزار جوان در طرح بسیج سازندگی گلستان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه ظهر شنبه در مراسم آغاز این طرح در گرگان افزود: این طرح با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح بسیج جوانان سازندگی آغاز شد.

وی هدف از اجرای این طرح را بکارگیری و آشنا کردن جوانان با فعالیتهای بخش کشاورزی، ‌ایجاد روحیه کارهای مشارکتی و پرکردن اوقات فراغت آنان ذکر کرد.

سبزه گفت: در مرحله اول ما شش هزار نفر را بکار می گیریم اما تا پایان سال، این رقم به 20 هزار نفر افزایش خواهد یافت.



وی اضافه کرد: این افراد در فعالیتهای مربوط به لایروبی قنوات جهت استفاده بهینه از آب، منابع طبیعی و جنگل کاری بخاطر حفظ خاک و تامین آب، امور دام و دامپروری و فعالیتهای دامپزشکی بویژه برای مهارکردن تب برفکی و کاهش بار میکروبی شیر و سایر زمینه های مرتبط با بخش کشاورزی بکار گرفته می شوند.

وی یادآور شد: طرح بسیج جوانان در سازندگی همه ساله با مشارکت جهادکشاورزی و سپاه پاسداران به اجرا در می آید و بسیار مورد استقبال جوانان قرار می گیرد.