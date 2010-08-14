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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

واژگونی خودرو در میدان تجریش چهار مجروح بر جای گذاشت

واژگونی خودرو در میدان تجریش چهار مجروح بر جای گذاشت

یک دستگاه خودروی سواری بامداد امروز در میدان تجریش واژگون شد و چهار سرنشین آن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهرسازمان آتش نشانی اعلام کرد ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز یک دستگاه خودرو سواری جبپ روباز به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز واژگون شد.

بر اساس این گزارش هر چهار سرنشین این خودرو به شدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 1133480

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