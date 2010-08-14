واژگونی خودرو در میدان تجریش چهار مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهرسازمان آتش نشانی اعلام کرد ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز یک دستگاه خودرو سواری جبپ روباز به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز واژگون شد.

بر اساس این گزارش هر چهار سرنشین این خودرو به شدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند.