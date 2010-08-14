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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

مرتضی گودرزی:

ارتقای سطح آگاهی جامعه مرهون پرتوافکنی هنرمندان است

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور گفت: ارتقای سطح آگاهی، تعمیق بینش و سرزندگی هر جامعه‌ای مرهون پرتوافکنی هنرمندان و فرهیختگان همان جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مرتضی گودرزی دیباج ظهر شنبه در نشست مشترک با هنرمندان و کارشناسان حوزه هنری قزوین اظهار داشت: هنرمندان نقش مهمی در جامعه دارند و در واقع دیده‌بان جامعه هستند.
 
وی افزود: هنر برآمده از این سرزمین نمایانگر ابعاد وجودی، فرهنگ و گذشته تاریخی این ملت است و وظیفه اساتید و کارگزاران هنری حفظ و بالندگی روزافزون فرهنگ ایرانی است.
 
رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور یادآور شد: تحقق مطالبات فرهنگی و معنوی هنرمندان، برای ارتقای سطح زندگی مردم در راه رسیدن به توسعه و تکامل راه را هموارتر و هزینه‌های مادی را کاهش می‌دهد.

وی عنوان داشت: پیش از آنکه متولیان امر به فکر تحقق آرمان‌های هنرمندان باشند، هنرمندان باید با انسجام و همدلی میان خود و تقویت روحیه کار جمعی، مسئولان امر و کلیت جامعه را به اندیشه وادارند زیرا ارتقای سطح آگاهی، تعمیق بینش،
بصیرت، شادابی و سرزندگی هر جامعه‌ای مرهون پرتوافکنی هنرمندان و فرهیختگان همان جامعه است.
 
در ادامه رئیس حوزه هنری استان قزوین اظهار داشت: با وجود برخورداری از نیروی انسانی، متخصص و ظرفیتهای خوب و مطلوب در حوزه هنرهای تجسمی استان، متأسفانه تاکنون این نیروها در قالب یک تیم واحد سازماندهی نشده‌اند و همین
امر موجب شده تا ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده نشود.
 
محمد کرم‌اللهی بر ضرورت سازماندهی هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای تجسمی به منظور بهره‌مندی از توانایی‌های آنان تأکید کرد.
 
در ادامه این نشست هنرمندان و کارشناسان حاضر در جلسه به بیان مشکلات و دغدغه‌های اهالی فعال در هنرهای تجسمی پرداختند.
 
در این نشست محدودیت فضای آموزشی، هماهنگی و ارتباط گسترده‌تر با نهادهای دولتی در راستای استفاده از ظرفیت‌های متقابل و برگزاری جشنواره‌ها به منظور جذب هنرمندان از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات هنرمندان عنوان شد.
کد مطلب 1133481

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