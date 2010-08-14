ارتقای سطح آگاهی جامعه مرهون پرتوافکنی هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مرتضی گودرزی دیباج ظهر شنبه در نشست مشترک با هنرمندان و کارشناسان حوزه هنری قزوین اظهار داشت: هنرمندان نقش مهمی در جامعه دارند و در واقع دیده‌بان جامعه هستند.



وی افزود: هنر برآمده از این سرزمین نمایانگر ابعاد وجودی، فرهنگ و گذشته تاریخی این ملت است و وظیفه اساتید و کارگزاران هنری حفظ و بالندگی روزافزون فرهنگ ایرانی است.



رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور یادآور شد: تحقق مطالبات فرهنگی و معنوی هنرمندان، برای ارتقای سطح زندگی مردم در راه رسیدن به توسعه و تکامل راه را هموارتر و هزینه‌های مادی را کاهش می‌دهد.

وی عنوان داشت: پیش از آنکه متولیان امر به فکر تحقق آرمان‌های هنرمندان باشند، هنرمندان باید با انسجام و همدلی میان خود و تقویت روحیه کار جمعی، مسئولان امر و کلیت جامعه را به اندیشه وادارند زیرا ارتقای سطح آگاهی، تعمیق بینش،

بصیرت، شادابی و سرزندگی هر جامعه‌ای مرهون پرتوافکنی هنرمندان و فرهیختگان همان جامعه است.

در ادامه رئیس حوزه هنری استان قزوین اظهار داشت: با وجود برخورداری از نیروی انسانی، متخصص و ظرفیتهای خوب و مطلوب در حوزه هنرهای تجسمی استان، متأسفانه تاکنون این نیروها در قالب یک تیم واحد سازماندهی نشده‌اند و همین

امر موجب شده تا ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده نشود.

محمد کرم‌اللهی بر ضرورت سازماندهی هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای تجسمی به منظور بهره‌مندی از توانایی‌های آنان تأکید کرد.

در ادامه این نشست هنرمندان و کارشناسان حاضر در جلسه به بیان مشکلات و دغدغه‌های اهالی فعال در هنرهای تجسمی پرداختند.

در این نشست محدودیت فضای آموزشی، هماهنگی و ارتباط گسترده‌تر با نهادهای دولتی در راستای استفاده از ظرفیت‌های متقابل و برگزاری جشنواره‌ها به منظور جذب هنرمندان از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات هنرمندان عنوان شد.