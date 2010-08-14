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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

جشنواره لندن با فیلم جدید دنی بویل به پایان می‌رسد

جشنواره لندن با فیلم جدید دنی بویل به پایان می‌رسد

جدیدترین ساخته دنی بویل فیلمساز انگلیسی با عنوان " 127 روز" برای اختتامیه جشنواره لندن برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی " 127 روز " داستان واقعی زندگی آرون رالستون کوهنورد آمریکایی که در سال 2003 هنگام صعود از کوهی در ایالت یوتا را روایت می‌کند.

جیمز فرانکو بازیگر آمریکایی در این فیلم نقش رالستون را بازی می‌کند. پیش از این در سال 2008 جشنواره لندن با نمایش دیگر فیلم بویل یعنی "زاغه نشین میلیونر" به پایان رسیده بود.

دنی بویل در این زمینه گفت: برای من افتخار بزرگی است که جشنواره لندن برای دومین بار با نمایش فیلمی از من به پایان می‌رسد.

در کارنامه سینمایی بویل ساخت فیلمهایی چون "قطار بازی"،‌" 28 روز بعد"، " گور کم عمق" و" زاغه نشین میلیونر" به پایان می‌رسد.

فیلم " 127 روز" برای نخستین بار در جشنواره تورنتو که کمتر از یک ماه دیگر برگزارمی‌شود، روی پرده می‌رود. جشنواره فیلم لندن 13 تا 28 اکتبر ( 21 مهر تا 6 آبان) برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1133482

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