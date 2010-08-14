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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

اسکندری:

کمبود خطیب توانا از مشکلات تبلیغ دین است

کمبود خطیب توانا از مشکلات تبلیغ دین است

قم ـ خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم کمبود خطیب توانا را یکی از مشکلات تبلیغ دین عنوان کرد.

حجت⁯الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه طرح تربیت خطیب اظهار داشت: خطابه می⁯تواند مخاطبان را در جهت اهداف مورد نظر تهییج کند و به عنوان یک ابزار و وسیله بسیار تاثیرگذار در خدمت تبلیغ دین باشد.

وی داشتن بنیه قوی علمی و تکنیک⁯های خاص را از ملزومات خطابه موثر عنوان کرد و افزود: اگر ما محتوای فکری و بنیه علمی خوبی داشته باشیم و تکنیک⁯های خاص را بلد باشیم و تمرین کنیم و سبکی برای خودمان انتخاب کنیم مطمئن باشید به نتیجه خواهد رسید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم کمبود خطیب توانا را یکی از مشکلات تبلیغ دین برشمرد و افزود: اگر دوره⁯هایی که برای تربیت خطیب برگزار می⁯شود منجر به ظهور و بروز چند خطیب توانا شود کار بزرگی خواهد بود.

حجت⁯الاسلام اسکندری آشنایی با فن خطابه را برای بانوان ضروری دانست و تصریح کرد: بانوان ویژگی⁯های منحصر به فردی برای برانگیختن احساسات مخاطب دارند و اگر این ویژگی با تقویت بنیه علمی و تکنیک⁯های خاص همراه باشد تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: حضرت زینب(س) در جریان عاشورا علاوه بر بکارگیری محتوای علمی و تکنیک⁯های خاص تاثیرگذار، از احساس عجیبی که در بانوان منحصر به فرد است استفاده کرده است.
 

کد مطلب 1133483

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