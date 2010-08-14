کمبود خطیب توانا از مشکلات تبلیغ دین است

حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه طرح تربیت خطیب اظهار داشت: خطابه میتواند مخاطبان را در جهت اهداف مورد نظر تهییج کند و به عنوان یک ابزار و وسیله بسیار تاثیرگذار در خدمت تبلیغ دین باشد.
وی داشتن بنیه قوی علمی و تکنیکهای خاص را از ملزومات خطابه موثر عنوان کرد و افزود: اگر ما محتوای فکری و بنیه علمی خوبی داشته باشیم و تکنیکهای خاص را بلد باشیم و تمرین کنیم و سبکی برای خودمان انتخاب کنیم مطمئن باشید به نتیجه خواهد رسید.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم کمبود خطیب توانا را یکی از مشکلات تبلیغ دین برشمرد و افزود: اگر دورههایی که برای تربیت خطیب برگزار میشود منجر به ظهور و بروز چند خطیب توانا شود کار بزرگی خواهد بود.
حجتالاسلام اسکندری آشنایی با فن خطابه را برای بانوان ضروری دانست و تصریح کرد: بانوان ویژگیهای منحصر به فردی برای برانگیختن احساسات مخاطب دارند و اگر این ویژگی با تقویت بنیه علمی و تکنیکهای خاص همراه باشد تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی گفت: حضرت زینب(س) در جریان عاشورا علاوه بر بکارگیری محتوای علمی و تکنیکهای خاص تاثیرگذار، از احساس عجیبی که در بانوان منحصر به فرد است استفاده کرده است.
قم ـ خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم کمبود خطیب توانا را یکی از مشکلات تبلیغ دین عنوان کرد.
حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه طرح تربیت خطیب اظهار داشت: خطابه میتواند مخاطبان را در جهت اهداف مورد نظر تهییج کند و به عنوان یک ابزار و وسیله بسیار تاثیرگذار در خدمت تبلیغ دین باشد.
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