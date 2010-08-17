کیانی: داور حقمان را ضایع کرد/ فیبا باید از ایران عذرخواهی کند

قاسم کیانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، در مورد شکست تیم بسکتبال سه نفره ایران برابر آرژانتین ضمن بیان مطلب فوق گفت: به خاطر اشتباهات داوران در این مسابقه که مانع پیروزی تیم ما شد، "لوبو کوتلب" رئیس کمیته داوران FIBA باید از ایران عذر خواهی کند.

وی اضافه کرد: در ثانیه‌های پایانی این دیدار داوران براحتی از دادن 3 امتیاز پرتاب آخر بازیکن ما اجتناب کردند، همچنین در جریان مسابقه داوران خطاهایی که اصلا خطا نبود را می گرفتند اما براحتی از کنار خطاهای بازیکنان آرژانتین می‌گذشتند. کار به جایی رسید که بازیکنان حریف علنا بازیکنان ما را می‌زدند اما داوران در کوچک ترین برخورد، خطای نفرات ایران را اعلام می‌کردند.

سرمربی تیم بسکتبال 3 نفره ایران خاطرنشان کرد: "لوبو کوتلب" بارها به کشورمان سفر کرده و از وی بخوبی پذیرایی شده است اما در نهایت این برخورد کمیته داوران FIBA با ایران درست نبود و فدراسیون باید از آنها بخواهد عذرخواهی کنند.

کیانی با بیان اینکه در یک مسابقه 10 دقیقه ای داوران چقدر باید اشتباه کنند، افزود: در این دوره از مسابقات بارها تیم‌ها در ثانیه‌های پایانی با وارد کردن توپ به سبد حریفان امتیاز گرفتند و داوران آن را قبول می‌کرند اما در این دیدار داوران بصورت علنی حق ایران را خوردند و مانع از پیروزی تیم ایران شدند.

وی همچنین اظهار داشت: اگر در این دیدار داوران حقمان را نمی‌خوردند، قطعا به مرحله بعد صعود می‌کردیم زیرا مصر برابر لیتوانی به پیروزی رسیده بود و ما باید برای سرگروهی مسابقات خود را ادامه می‌دادیم. البته هنوز هم امیدواریم که با پیروزی برابر پاناما به مرحله بعد صعود کرده و در جمع 8 تیم پایانی این رقابت‌ها قرار بگیریم.

سرمربی تیم بسکتبال 3 نفره ایران در پایان گفت: هرکسی مرا می‌بیند، می‌گوید حقتان را در این دیدار خوردند. حتی رئیس مرکز توسعه بسکتبال FIBA هم به من گفت باید در این دیدار پیروز می‌شدید. در این شرایط باید بگویم داوران پیروزی را از تیم ایران گرفتند.

تیم بسکتبال 3 نفره ایران صبح امروز سه‌شنبه درحالی با نتیجه 24 بر 21 برابر آرژانتین تن به شکست داد که در ثانیه‌های پایانی مسابقه داوران با نادیده گرفتن پرتاب 3 امتیازی بازیکن ایران که وارد سبد تیم آرژانتین شد، زمینه شکست تیم کشورمان را فراهم کردند.