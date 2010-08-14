به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مراسم وزن کشتی مسابقات کشتی فرنگی بازیهای المپیک نوجوانان بعدازظهرامروز شنبه برگزار شد و کشتی گیران کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس مهرداد خمسه در وزن 42 کیلوگرم با کشتی گیرانی از قزاقستان و اوکراین همگروه شد. خمسه ابتدا به مصاف کشتی گیری از اوکراین می رود و در صورت برتری مقابل این کشتی گیر جدال سرگروهی را با کشتی گیری از قزاقستان برگزار خواهد کرد.

یوسف قادریان نماینده پر امید کشورمان نیز نخستین دیدار خود در وزن 69 کیلوگرم را مقابل حریفی از بلاروس برگزار می کند و سپس به مصاف حریفی از الجزایر می رود.

مسابقات کشتی فرنگی المپیک سنگاپور فردا برگزار خواهد شد. این بازیها از روز 24 مرداد تا 4 شهریور برگزار می شود.